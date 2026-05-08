Paterna impulsa una campaña de concienciación por el Día Mundial del Lupus bajo el lema ‘Tus palabras importan’

El Ayuntamiento de Paterna se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial del Lupus, que tendrá lugar el 10 de mayo, mediante una serie de iniciativas dirigidas a sensibilizar a la población sobre esta enfermedad autoinmune, fomentar su visibilidad y promover la importancia de la detección precoz y la investigación.

Con el lema ‘Tus palabras importan’, el consistorio paternero quiere poner el foco en la necesidad de hablar abiertamente sobre el lupus, una patología compleja que puede afectar a distintos órganos del cuerpo y cuya detección continúa siendo complicada en muchos casos. Esta enfermedad afecta a millones de personas en todo el mundo y se manifiesta especialmente entre la población joven y, en mayor medida, entre las mujeres.

Carpa informativa

Durante la mañana de hoy, en horario de 9:30 a 13:30 horas, el Ayuntamiento ha instalado una carpa informativa junto a la Oficina de Atención para las Personas Mayores, en colaboración con AVALUS, Asociación Valenciana de Afectados de Lupus.

A través de este punto informativo, se ha ofrecido asesoramiento y material divulgativo para dar a conocer los síntomas, las consecuencias y la realidad diaria de las personas que conviven con esta enfermedad crónica.

Edil de Sanidad

El concejal de Sanidad, Julio Fernández, ha subrayado que “dar voz a las experiencias de quienes padecen lupus es fundamental para avanzar en la comprensión social de esta enfermedad, eliminar prejuicios y favorecer una mayor empatía hacia las personas afectadas”.

Además, el Ayuntamiento iluminará este domingo la fachada del edificio consistorial de color morado, tono representativo del lupus, como gesto simbólico de respaldo a pacientes y familiares.

Difusión a través e redes

Paralelamente, el consistorio también ha difundido a través de sus redes sociales y canales municipales contenidos informativos destinados a concienciar sobre los efectos del lupus en la salud y reivindicar una mayor inversión en investigación y diagnóstico temprano.