Vaivén
La periodista Núria Garcia presenta 'La costura del magma' en Foios
La presentación tuvo lugar en la Casa dels Artilllers con la música al piano de Joan Roig
Sofia Ros
La periodista y escritora Nuria Garcia (Naskunur de nombre artístico) ha presentado el espectáculo 'La costura del magma' en la Casa dels Artillers de Foios, dentro de la variada programación del municipio para fomentar la lectura con la celebración del día del Libro. 'La costura del magma' es un libro de poemas (premio Paco Mollà de Petrer) que la autora ha musicado, gracias a los arreglos del joven prodigioso pianista Joan Roig, quién lo acompaña en los directos.
El espectáculo de este jueves en Foios sirvió para aproximar la poesía a las personas que acudieron en la Casa dels Artillers, donde se creó un clima de intercambio emocional a través de los poemas y las canciones de Naskunur. 'La costura del magma' seguirá rodando por la comarca y sorprendiendo. La próxima cita será el domingo día 17 de mayo a la Feria del Libro del Puig.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cincuenta familias viven desde hace veinte años en una urbanización inacabada y sin luz en l’Énova
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical
- Ingresada la azafata del avión medicalizado que llevó a infectados de hantavirus a Países Bajos
- Un avión vinculado al traslado de pacientes con síntomas de hantavirus hace escala en Valencia
- El aeropuerto de Valencia contará con 402 millones de euros para su remodelación y la tercera planta fotovoltaica más grande de España
- El Nou Mestalla entra en la fase clave de su gran cubierta
- Los profesores mantienen la huelga indefinida después de que Conselleria les ofrezca 75 euros mensuales brutos más en 2029
- Dónde lloverá más hoy en la Comunitat Valenciana: las comarcas que pueden recibir hasta 100 l/m2 esta tarde