La periodista Núria Garcia presenta 'La costura del magma' en Foios

La periodista y escritora Nuria Garcia (Naskunur de nombre artístico) ha presentado el espectáculo 'La costura del magma' en la Casa dels Artillers de Foios, dentro de la variada programación del municipio para fomentar la lectura con la celebración del día del Libro. 'La costura del magma' es un libro de poemas (premio Paco Mollà de Petrer) que la autora ha musicado, gracias a los arreglos del joven prodigioso pianista Joan Roig, quién lo acompaña en los directos.

El espectáculo de este jueves en Foios sirvió para aproximar la poesía a las personas que acudieron en la Casa dels Artillers, donde se creó un clima de intercambio emocional a través de los poemas y las canciones de Naskunur. 'La costura del magma' seguirá rodando por la comarca y sorprendiendo. La próxima cita será el domingo día 17 de mayo a la Feria del Libro del Puig.