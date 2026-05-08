¿Cómo saber el riesgo de inundaciones en los pueblos de l’Horta Sud a través del mapa?

La dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó la comarca de l'Horta Sud, dejó algunos aprendizajes, entre ellos, la necesidad que la ciudadanía conozca el territorio donde vive. Con esta premisa, la Universitat de València y la Mancomunidad de l'Horta Sud han unido fuerzas para desarrollar una serie de sesiones piloto de formación, que son totalmente gratuitas y abiertas, aunque hace falta inscripción previa porque el aforo es limitado.

La iniciativa forma parte del proyecto europeo que ha impulsado el grupo de investigación Riumed, vinculado a la Facultad de Geografía de la Universitat de València, y que lidera la científica Ana Camarasa. En una primera fase, van a desarrollarse cinco formaciones piloto para unas 250 personas que residen en los 13 municipios de la comarca donde existe mayor riesgo de inundaciones, según los estudios de la UV.

Cartel. / MHS

La primera de las formaciones, que servirá de presentación, tendrá lugar el día 13 de mayo en el Museo de l'Horta Sud (calle Virgen del Olivar, 30 de Torrent) a las 18 horas. Para participar, hay que rellenar la inscripción a través del QR que aparece en la imagen o bien acceder a través del link: https://encuestas.uv.es/index.php/982866?lang=es . Está dirigida a la ciudadanía que vive o trabaja en Torrent.

Sesiones específicas

Cada una de las formaciones tendrá contenido específico, por lo que cada persona interesada tiene que asistir a la de su municipio de residencia o de referencia. Las sesiones restantes se organizarán siguiendo el esquema a continuación:

-Aldaia (15 de mayo en el centro Matilde Salvador de la calle Mestre Serrano, 46), para el vecindario de Aldaia, Alaquàs y Xirivella.

Enllaç: https://encuestas.uv.es/index.php/699946?lang=es

-Paiporta (18 de mayo, en la sala polivalente del Museo de la Rajoleria, calle Enrique Reig, 3), para la población de Paiporta y Picanya.

-Massanassa (20 de mayo), para la población de Massanassa, Catarroja y Albal.

-Benetússer (21 de mayo, en el Nuevo Espacio, calle Maestro Atanasio García Zapater 2), para la ciudadanía de Benetússer, Alfafar, Sedaví y Llocnou de la Corona.

Cabanes: "Es absolutamente necesaria"

El presidente de la Mancomunidad, José F. Cabanes, considera que esta iniciativa es “absolutamente necesaria en l'Horta Sud”, puesto que “se basa al conocer mejor nuestro territorio para protegernos”. “La dana nos ha enseñado que la ciudadanía tiene que estar mínimamente formada”, indica.

“No explicaremos en las formaciones como quitar el riesgo sino como aprender a convivir con él. Educar sobre el riesgo implica conocer el territorio”, defiende la científica Ana Camarasa, además de incidir en la necesidad de que tanto los consistorios como los principales agentes sociales contribuyan de manera conjunta a divulgar el contenido.

Respecto a las sesiones, la recepción de las personas participantes será a las 17:30 horas en cada lugar y a las 17:45 se realizará la presentación institucional. La parte formativa empezará a las 18 horas con el módulo “¿Como es la cuenca fluvial donde vives?”, para pasar después a “¿Cuál es el riesgo de inundaciones en mi cuenca?”. Después de una pausa-café, la formación culminará con un tercer módulo: “Cómo acceder a información fiable”.