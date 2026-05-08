La tecnología al servicio del autismo: plantillas inteligentes y app para familias

Tener un hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA) cambia por completo el día a día de muchas familias. Las crisis sensoriales, la necesidad de rutinas o el miedo a que el niño pueda escaparse hacen que padres y cuidadores vivan en alerta constante. Por eso, encontrar herramientas que ayuden a mejorar su seguridad y bienestar puede marcar una gran diferencia.

Con esta idea en mente, María Arenas, Isabella Burset y Ainara Rodríguez, alumnas de segundo de Bachillerato del IES Salvador Gadea de Aldaia, han creado un proyecto pensado especialmente para niños con TEA y sus familias. Todo surgió en la asignatura optativa de Gestión de Proyectos de Emprendimiento, donde querían desarrollar una propuesta con impacto social y que ayudara a las personas con discapacidad en la dana.

Plantilla y aplicación móvil

El proyecto Steptea consiste en unas plantillas inteligentes diseñadas para integrarse fácilmente en el calzado infantil. Fabricadas con espuma EVA para proporcionar comodidad y ligereza, incorporan sensores y fibras conductoras capaces de detectar patrones de movimiento que pueden anticipar una crisis. Además, cuentan con un sistema de geolocalización pensado para actuar con rapidez ante posibles episodios de escapismo, una de las situaciones que más angustia provoca en muchas familias.

Toda la información recogida por las plantillas se conecta a una aplicación móvil que permite a padres y cuidadores consultar datos en tiempo real. La app también incluye funciones orientadas a las necesidades específicas de los niños con TEA, como la identificación de “zonas rojas” —espacios con exceso de ruido, aglomeraciones o estímulos que puedan resultar estresantes— y una comunidad donde las familias pueden compartir experiencias y valorar lugares accesibles y adaptados.

Desarrollo de la idea

La idea comenzó a tomar forma tras el interés de las estudiantes por crear un proyecto con impacto social relacionado con la discapacidad en la dana, ya que ellas han sufrido en primera persona la tragedia en Aldaia. Sin embargo, fue el contacto directo con familias lo que permitió enfocar el desarrollo hacia el autismo y comprender las necesidades reales del día a día.

La colaboración con la Asociación Aldaia Inclusió “resultó clave para conocer de primera mano situaciones habituales como las crisis emocionales, la sobrecarga sensorial o el escapismo”, como destaca la tutora de la asignatura, Laura Gabarda. Y quizá ese ha sido el secreto que ha hecho que, incluso antes de salir al mercado, el proyecto haya despertado un interés inusitado.

Experiencias compartidas

Carla Ibáñez, presidenta de la asociación y madre de un niño con TEA, compartió con las alumnas su experiencia personal y les ayudó a entender las dificultades que viven muchas familias. “Hace unas semanas se escapó un niño con TEA en el municipio y estuvo casi una hora y media desaparecido, con la aplicación lo habrían localizado en un minuto”, explica. Y es que Carla sabe bien lo que es vivir con un hijo con este trastorno y lo bien que han empatizado las tres alumnas con ella.

La presidenta de Aldaia Inclusió con su familia. / Levante-EMV

“Han atendido nuestras necesidades, han sabido captar la información y trasladarla a un proyecto real”, tanto es así que, como señala, “nos han llamado ya preguntando cuándo estarán a la venta”. Por ello, Aldaia Inclusió ya está buscando patrocinadores para que, en caso de no ser seleccionado en el concurso al que se han presentado de Audicrea Challenge, la idea se convierta en una realidad, porque más que un simple producto tecnológico, consideran que es una ayuda necesaria.

Interés de las familias

La respuesta no ha tardado en llegar. Muchas familias ya se han interesado por el proyecto porque ven en estas plantillas una ayuda real para el día a día. De hecho, las propias alumnas cuentan que les sorprendió la emoción con la que muchos padres recibieron la idea, algo que también les hizo darse cuenta de la importancia de dar más visibilidad al TEA y a las necesidades de quienes conviven con este trastorno.

Las protagonistas del proyecto, Isabella, Ainara y María están muy ilusionadas por la respuesta. “Primero valoramos en que fueran unas zapatillas, pero las plantillas son más efectivas porque pueden ir cambiándose y adaptarse a medida que crezcan los niños y tiene un menor impacto en la economía familiar”, explican.

La plantilla que han creado dentro del proyecto. / Levante-EMV

Validación y concurso

Además de la aprobación de las familias, las plantillas cuentan con la validación del 80% del Centro de investigación, innovación y servicios técnicos avanzados para el sector textil, Aitex.

El proyecto en su conjunto ha sido seleccionado entre otros nueve más en la11.ª edición de Audicrea Challengue. Ahora, está abierto el proceso de votación popular y los días 25 y 26 de mayo, el equipo irá a Barcelona a realizar una presentación. Si resultan ganadoras, viajarán a Silicon Valley en julio para recibir la mentoría de reputados expertos que les ayudarán, durante un mes, a convertir su proyecto en una realidad.

“Es una oportunidad maravillosa, no solo por nuestra carrera profesional, sino también porque nos encanta nuestro proyecto y sería un sueño poder llevarlo a cabo”, comentan las alumnas. “Además, ya hemos recibido peticiones de familias para comprarlas, va a ser un producto muy demandado”. De todos modos, como explican, “nosotras ya nos sentimos ganadoras por estar seleccionadas entre más de 600 proyectos”.

Más allá de los premios, las jóvenes destacan que su mayor satisfacción es haber creado una propuesta con impacto social y contribuir a visibilizar las necesidades de los niños con TEA y sus familias.