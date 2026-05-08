El Ayuntamiento de Torrent aprueba un homenaje para las víctimas del trágico accidente de metro de 2006

Torrent realizar un acto homenaje por las 43 personas fallecidas y las 47 heridas, muchas de ellas de la localidad, en el accidente de metro del 3 de julio de 2006. El Pleno del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado una declaración institucional con motivo del 20 aniversario del accidente, una de las mayores tragedias ocurridas en la Comunitat Valenciana y que golpeó de forma especialmente dolorosa a la ciudad de Torrent.

El pleno de Torrent aprobó por unanimidad la declaración institucional. / A.T.

La declaración institucional ha contado con el respaldo de los grupos municipales del Partido Popular, VOX, PSOE, Compromís y concejal no adscrito, reflejando el consenso unánime de la corporación municipal en torno al recuerdo, el respeto y la memoria de las víctimas y sus familias.

El próximo 3 de julio de 2026 se cumplirán veinte años del trágico accidente de Metrovalencia, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Dos décadas después, Torrent continúa manteniendo vivo el recuerdo de aquel día que marcó profundamente a numerosas familias de la ciudad y al conjunto de la sociedad torrentina.

La declaración institucional pone en valor la dignidad, la entereza y la perseverancia de las familias de las víctimas, destacando su compromiso durante todos estos años con la defensa de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Asimismo, el texto reconoce también la solidaridad y el apoyo mostrado por la ciudadanía de Torrent desde el primer momento, acompañando a las personas afectadas.

Un acto institucional de homenaje en el monumento a las víctimas

Entre los acuerdos aprobados, el Ayuntamiento de Torrent organizará un acto institucional de homenaje en el monumento dedicado a las víctimas del metro en la ciudad, coincidiendo con el 20 aniversario del accidente. El acto incluirá una ofrenda floral en memoria de las 43 personas fallecidas y tres minutos de silencio en reconocimiento y respeto a las víctimas, las personas heridas y sus familias.

Con esta declaración institucional, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la memoria colectiva, el respeto institucional y la necesidad de seguir preservando el recuerdo de las víctimas de una tragedia que permanece muy presente en la historia y en la conciencia de la ciudad