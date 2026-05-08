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Deporte y salud

Torrent volverá a correr contra las adicciones con la Carrera Popular Memorial Benito Pozo el próximo 16 de mayo

La carrera popular, organizada por el Ayuntamiento de Torrent y la asociación Artic, recorrerá seis kilómetros urbanos con el objetivo de promover estilos de vida saludables.

Cartel promocional de la carrera contra las adicciones.

Cartel promocional de la carrera contra las adicciones. / A. T.

Redacción Levante-EMV

Torrent

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Fundación Deportiva Municipal, y la asociación Artic celebrarán el próximo sábado, 16 de mayo, una nueva edición de la Carrera Popular Lucha contra la Droga–Memorial Benito Pozo, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y social de la ciudad que combina deporte, concienciación y participación ciudadana.

 La prueba arrancará a las 19:00 horas desde la Plaça Major y contará con un recorrido urbano de 6 kilómetros por distintos puntos del municipio. Bajo el lema “Cambia tu adicción por una afición”, la carrera volverá a poner el foco en la prevención de las adicciones y en la promoción de estilos de vida saludables, especialmente entre los más jóvenes.

La iniciativa está organizada conjuntamente por Artic, el Ayuntamiento de Torrent y la Fundación Deportiva Municipal de Torrent, reforzando así la colaboración entre entidades sociales e instituciones públicas para impulsar acciones de sensibilización a través del deporte.

Deporte y concienciación social unidos

El cartel anunciador del evento, realizado por la alumna de 1º ESO, Claudia Velduque Montoya, del Colegio San José y Santa Ana de Torrent, transmite precisamente ese mensaje de transformación positiva, sustituyendo hábitos perjudiciales por actividades deportivas, culturales y de ocio saludable.

 La carrera rinde además homenaje a Benito Pozo, figura estrechamente vinculada a esta iniciativa y al trabajo de sensibilización y prevención en la ciudad.

Un recorrido urbano de 6 kilómetros

 El circuito tendrá salida y meta en la Plaça Major y recorrerá algunas de las principales vías y espacios urbanos de la ciudad, pasando por Plaza Colón, calle Fray Luis Amigó, Avenida Padre Prudencio, calle Mare de Déu de la Soledat, la rotonda y camino del cementerio, el paso subterráneo junto al camino de Picassent, calle Londres 48, Avenida Barcelona 92, calle Atlanta 96, calle Múnich 72, la rotonda y camino del cementerio, la Ronda Sud de Torrent -incluyendo el tramo de cambio de sentido-, para regresar posteriormente por Avenida Padre Prudencio y calle Fray Luis Amigó hasta la llegada nuevamente en la Plaça Major.

El recorrido de la carrera.

El recorrido de la carrera. / A. T.

 La prueba combinará tramos urbanos y vías más amplias del entorno de Parc Central y la Ronda Sud, ofreciendo un recorrido accesible y dinámico para los participantes.

Inscripciones abiertas hasta el 14 de mayo

 Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la plataforma Cronorunner https://www.cronorunner.com/inscripcion.php?ref=647-2240 , con un precio de 5 euros tanto para participantes adultos como para jóvenes de entre 14 y 17 años autorizados. 

Noticias relacionadas y más

Desde la organización se espera una amplia participación ciudadana en una cita que une deporte, convivencia y sensibilización social, consolidándose un año más como una de las carreras con mayor componente social del calendario local. En este sentido, el presidente de Artic, Alfonso López, ha invitado a todos los ciudadanos a sumarse y participar en esta carrera popular, destacando la importancia de seguir fomentando hábitos de vida saludables y trasladar un mensaje positivo de prevención y superación a través del deporte.

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