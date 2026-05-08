Deporte y salud
Torrent volverá a correr contra las adicciones con la Carrera Popular Memorial Benito Pozo el próximo 16 de mayo
La carrera popular, organizada por el Ayuntamiento de Torrent y la asociación Artic, recorrerá seis kilómetros urbanos con el objetivo de promover estilos de vida saludables.
El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Fundación Deportiva Municipal, y la asociación Artic celebrarán el próximo sábado, 16 de mayo, una nueva edición de la Carrera Popular Lucha contra la Droga–Memorial Benito Pozo, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y social de la ciudad que combina deporte, concienciación y participación ciudadana.
La prueba arrancará a las 19:00 horas desde la Plaça Major y contará con un recorrido urbano de 6 kilómetros por distintos puntos del municipio. Bajo el lema “Cambia tu adicción por una afición”, la carrera volverá a poner el foco en la prevención de las adicciones y en la promoción de estilos de vida saludables, especialmente entre los más jóvenes.
La iniciativa está organizada conjuntamente por Artic, el Ayuntamiento de Torrent y la Fundación Deportiva Municipal de Torrent, reforzando así la colaboración entre entidades sociales e instituciones públicas para impulsar acciones de sensibilización a través del deporte.
Deporte y concienciación social unidos
El cartel anunciador del evento, realizado por la alumna de 1º ESO, Claudia Velduque Montoya, del Colegio San José y Santa Ana de Torrent, transmite precisamente ese mensaje de transformación positiva, sustituyendo hábitos perjudiciales por actividades deportivas, culturales y de ocio saludable.
La carrera rinde además homenaje a Benito Pozo, figura estrechamente vinculada a esta iniciativa y al trabajo de sensibilización y prevención en la ciudad.
Un recorrido urbano de 6 kilómetros
El circuito tendrá salida y meta en la Plaça Major y recorrerá algunas de las principales vías y espacios urbanos de la ciudad, pasando por Plaza Colón, calle Fray Luis Amigó, Avenida Padre Prudencio, calle Mare de Déu de la Soledat, la rotonda y camino del cementerio, el paso subterráneo junto al camino de Picassent, calle Londres 48, Avenida Barcelona 92, calle Atlanta 96, calle Múnich 72, la rotonda y camino del cementerio, la Ronda Sud de Torrent -incluyendo el tramo de cambio de sentido-, para regresar posteriormente por Avenida Padre Prudencio y calle Fray Luis Amigó hasta la llegada nuevamente en la Plaça Major.
La prueba combinará tramos urbanos y vías más amplias del entorno de Parc Central y la Ronda Sud, ofreciendo un recorrido accesible y dinámico para los participantes.
Inscripciones abiertas hasta el 14 de mayo
Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la plataforma Cronorunner https://www.cronorunner.com/inscripcion.php?ref=647-2240 , con un precio de 5 euros tanto para participantes adultos como para jóvenes de entre 14 y 17 años autorizados.
Desde la organización se espera una amplia participación ciudadana en una cita que une deporte, convivencia y sensibilización social, consolidándose un año más como una de las carreras con mayor componente social del calendario local. En este sentido, el presidente de Artic, Alfonso López, ha invitado a todos los ciudadanos a sumarse y participar en esta carrera popular, destacando la importancia de seguir fomentando hábitos de vida saludables y trasladar un mensaje positivo de prevención y superación a través del deporte.
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