"La visión comarcal es imprescindible para luchar contra el desempleo"

Con motivo de los 25 años de Pactem Nord (3/05/2001) entrevistamos a Miguel Chavarría Díaz, alcalde de Alboraia y presidente de Pactem Nord, un Pacto Territorial de Empleo suscrito el 3 de mayo de 2001 por Burjassot, Paterna, CCOO, UGT, AEFE y ASIVALCO.

¿Qué destacaría de Pactem Nord en estos 25 años?

Pactem Nord desempeña un papel muy importante en la comarca, pues permite abordar la problemática del desempleo en nuestros municipios. Este modelo de trabajo en red ha incrementado la cohesión socioeconómica y la vertebración de l’Horta Nord y, desde su creación, ha impulsado iniciativas de adaptadas a la realidad local, favoreciendo la cooperación entre ayuntamientos, sindicatos, organizaciones empresariales, empresas y entidades del tercer sector. Hoy es un referente en materia de intermediación laboral y formación y de programas de apoyo a empresas y a personas emprendedoras, impulsando unos valores que promueven la igualdad, la sostenibilidad y el compromiso social, generado espacios de reflexión estratégica y conocimiento técnico y participando en redes como la red Retos del Ministerio de Trabajo, la red Incorpora de la Fundación la Caixa, la red de Pactos de Empleo, la red de Formación Profesional o la red Afic de la GV.

De entre los proyectos realizados, ¿qué iniciativas le parecen las más interesantes?

Destacaríamos muchas, pero más allá de iniciativas específicas, me gustaría poner el acento en la manera con la que se construyen esos cerca de 100 proyectos, pues derivan de un proceso de participación y trabajo en red que es un referente, al incorporar visiones que dotan a los proyectos de gran riqueza y marcos de trabajo realistas. En el inicio, los proyectos Argos Burjassot-Paterna y Àgora Nord (Fondo Social Europeo) sentaron las bases del trabajo que hoy desarrollamos en materia de inserción laboral. Posteriormente, con la incorporación de todos los municipios de l´Horta Nord, se plantean nuevas líneas de trabajo vinculadas al empleo y a la vertebración territorial, teniendo como referencia en 2013 la creación de una Agencia Comarcal de Empleo al servicio de los ayuntamientos. A esta estrategia se suman la Fundación la Caixa con el programa Incorpora (2008) y Labora, con el impulso de los Pactos Territoriales de Empleo (2015), lo que ha permitido combinar la innovación y experimentación con respuestas reales a las problemáticas de las personas desempleadas.

Miembros de Pactem Nord. / P.N.

¿Cómo afronta el Consorcio los próximos años?

on buenas expectativas y con la vinculación de ayuntamientos y entidades para impulsar un territorio socialmente responsable que permita generar oportunidades a las personas desempleadas y fomentar espacios sólidos de colaboración. La visión comarcal es imprescindible en el ámbito de la lucha contra el desempleo y en el apoyo al tejido empresarial. Hoy es impensable abordar estas problemáticas de manera individual y descoordinada. También es importante plantear con rigurosidad la posibilidad de avanzar en la comarca en modelos que permitan desarrollar nuevas líneas de trabajo en nuestros municipios que supondrían una mejora significativa del territorio. Ello lo hemos podido ver recientemente en la Mancomunitat de l´Horta Sud que, con motivo de la dana, ha sabido aglutinar un conjunto de servicios y ofrecer respuestas que dotan a este tipo de estructuras comarcales de ventajas significativas en la mejora de su territorio y de la calidad de vida de la ciudadanía.

¿Tenéis algo previsto para este 25 aniversario del Pacto?

Sí, por ello me gustaría reconocer el trabajo del equipo de la entidad y de las personas que participarán en las acciones previstas. Hemos previsto distintas actuaciones, una jornada titulada “Inmigración y empleo”, otra sobre “Jóvenes: mercado de trabajo y trayectorias vitales”, una “FeriaExpo de emprendimiento” (ya tenemos 30 empresas inscritas), la Trobada d´associacions de comerç, en colaboración con Facenord, y el Encuentro comarcal de Asociaciones de Mujeres de l´Horta Nord, junto a la Federació de Dones i Col.lectius per la Igualtat de l'Horta Nord. El acto central, que haremos en Burjassot en el tramo final del año, reforzará el compromiso de las entidades y visibilizará el trabajo conjunto, agradeciendo de antemano la encomiable labor de alcaldes/sas, concejales y responsables de entidades en el Pacto Territorial de Empleo.