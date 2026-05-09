Las primeras mujeres que bailaron la Dansa dels Porrots en Silla en 1949: los movimientos prohibidos y la censura en el Dia del Crist

Cada 6 de agosto, en el Dia del Crist, la plaça del Poble de Silla se llena de ballaors y ballaores de la Dansa dels Porrots, un baile milenario, sella de identidad del municipio. Hombres, mujeres, niños y niñas, se mueven en esta particular lucha entre iguales. Pero no siempre ha sido así.

Fue en 1949 cuando bailaron la Dansa dels Porrots las primeras mujeres. Una fecha bastante significativa, en pleno franquismo, un régimen que se caracterizaba por anular los derechos de las mujeres frente a los hombres y en la danza tampoco era una excepción. La feminización de la Dansa dels Porrots se debe a una mujer, Carmen Gastaldo Hernández. Según cuenta Abelard Hernández, director de la escuela municipal de la Dansa dels Porrots, esta mujer, "acudía a los camiones donde se repartía la leche en polvo, y donde iban otras mujeres con la cartilla de racionamiento para llevarse la comida a casa. Allí empezó a reclutar a algunas, que a su vez se lo dijeron a sus conocidas". El régimen quería que las mujeres disfrutaran de actividades de ocio, como algún baile regional, y Carmen decidió que un par de hombres les enseñaran las figuras de la Dansa dels Porrots.

Imágenes de las primeras mujeres de la Dansa dels Porrots de Silla entre 1949 y 1964. / A.H.

El problema es cuando aprendieron y se marcharon a Madrid a actuar, donde incluso llegaron a ganar un premio. "A los hombres no les parecía bien que salieran a bailar fuera, solo en sitios cerrados, y eso incluía el Día del Crist, el día grande de fiestas donde solo podían bailar hombres", cuenta Abelard. No era el único veto, tampoco podían hacer una figura que consistía en levantar los dos brazos y sujetar el "porrot" hacia arriba "porque se les levantaban las tetas", además, no mostraban su torso a diferencia de los hombres, bajo un collar de terciopelo rojo y flecos dorados llevaban camisetas blancas de manga larga.

Una de las primeras ballaoras señala una foto antigua donde aparece en la exposición. / A.S.

Esta es solo algunas de las historias que se recopilaron durante el Día de la Dona dentro de la programación de la II Semana Cultural de la Dansa dels Porrots de Silla , que oficialmente se inauguró este viernes. Historias que se pudieron escuchar contadas en primera persona por cuatro de esas primeras mujeres, que no dudaron en acudir ataviadas con el traje típico y bailar la Dansa dels Porrots, pese a haber pasado más de 60 años, desde que en 1964 se acabaron los grupos de mujeres. "Esto es como montar en bicicleta, no se olvida", aseguraba la concejala de Cultura, Trini Martínez , quien presentó las ponencias de Llorenç Alapont, Quique Collado y Mar Navarro.

Especialmente emotivo fue cuando la ballaora más mayor, y que estuvo en el primer grupo de mujeres en 1949 bailó junto a la más pequeña, acompañada de su madre, demostrando que "ya es una danza que pasa de generación a generación. Ha sido muy emocionante", aseguraba la concejala.

Participantes en el Dia de la Dona dentro de la Semana Cultural de la Dansa Dels Porrots. / A.S.

En 1990, el desafío de Abelard Hernández

Aunque no ha sido fácil. Después de que en 1964 desapareciera el último grupo de mujeres, la Dansà dels Porrots volvió a ser exclusiva para hombres y seguiría siendo así en pleno siglo XXI, si no fuera por Abelard Hernández. En 1990, en plena lucha por la integración de la mujer en manifestaciones culturales como la Muixaranga o las filaes de Moros y Cristianos, Abelard se empeñó en introducir a la mujer, sin embargo, su propuesta recibió el "no" por parte de todos los integrantes. "Pero yo no me rendí. Hice coser los trajes en secreto y compré los porrots sin que se enterase nadie, y el 6 de agosto, el Dia del Crist, de repente apareció un grupo de mujeres a bailar. Menuda cara se le quedó a la gente", recuerda Abelard.

Las imágenes de la primera Dansa dels Porrots el día del Crist protagonizado por mujeres también aparecen en los paneles de la exposición dedicada a esta danza milenaria en la Plaça Mercat Vell de Silla, hasta el domingo 10 de mayo, que se clausurará a la semana con un "dinar de germanor".