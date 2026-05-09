Vecinos de Albal denuncian el peligro de una vivienda ruinosa de la que caen cascotes

Vecinos de la calle Sant Antoni de Albal denuncian el estado ruinoso de una vivienda de la que caen cascotes a la vía pública y que presenta un gran boquete en una de sus paredes. Esta situación supone un "peligro" para los viandantes, según señalan, pero especialmente para el propietario de la vivienda contigua, Richard, que no puede acceder a su casa debido a los derrumbes que presenta. "Tengo que entrar por la planta baja que, menos mal, que pertenece a un familiar y me deja", explica y apunta que lleva así desde el mes de noviembre del año pasado, cuando comenzó a desprenderse parte de la pared.

Su desesperación ante la situación le ha llevado a protestar de una forma cuanto menos curiosa. De su puño y letra ha colgado un cartel en las vallas que protegen la fachada en ruinas, en las que explica por lo que está pasando, animado por el vecindario de esta calle que también está asustado ante la situación, y reclama a las autoridades locales, que tomen medidas.

El cartel que ha puesto Richard a modo de protesta. / A. A.

Quejas vecinales

"Llevo once llamadas a la Policía Local y entrevistas con el concejal, pero siempre me dicen que están en trámites, mientras tendremos que llevar casco para pasar por aquí", comenta indignado y alerta que "hay una persona mayor viviendo ahí". "¿Tiene que pasar algo para que solucionen esto?", se pregunta, ya que se trata de una calle peatonal. "Una vez llamé al 112 asustado por el ruido que hacía la casa que creía que se caía del todo. Menos mal que mi vivienda no está pegada a ella y hay un espacio que las separa", explica.

Richard también echa de menos poder sentarse a la fresca estas noches por el miedo que tiene a que se desprendan más trozos de la pared y ha tenido que quitar las plantas que tenía frente a su puerta.

Algunos de los trozos que van cayendo de la pared. / A. A.

"Sin riesgo de derrumbe"

No obstante, desde el Ayuntamiento de Albal explican que la vivienda está deshabitada y aseguran que hay una orden de derribo que ya se ha comunicado al propietario. Los técnicos municipales revisaron la casa y no detectaron peligro inminente, como señala el concejal de Urbanismo, Valero Eustaquio. "Hemos seguido el proceso administrativo que procede en estos casos", explica, "si el dueño no se hace cargo en el plazo indicado, el consistorio tendrá que asumirlo de forma subsidiaria", es decir, gravando el coste del derribo a la propiedad.

Esta no es la única vivienda que ha sufrido este tipo de percances en la localidad, hay otras dos que también están en la misma situación, debido al efecto de las lluvias de esta temporada y la falta de mantenimiento de las propiedades que, en algunos casos, pertenecen a varios herederos.