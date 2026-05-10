Paiporta no abrirá su piscina este verano

A falta de mes y medio para que llegue el verano, aún hay municipios de la zona cero que tiene muy complicado o casi imposible poder abrir su piscina de verano, después de los graves daños que sufrieron las instalaciones por la dana del 29 de octubre de 2024.

Si bien el año pasado sí consiguieron abrir localidades afectadas como Picanya, Catarroja, Massanassa o Beniparrell, hay otras que no pudieron como Sedaví, aunque estaba prevista su apertura unas pequeñas incidencias impidieron abrir las puertas, mientras que Paiporta y Benetússer ni siquiera comenzaron los trabajos de recuperación.

Un año después, de las tres que no pudieron abrir, Sedaví es la única que sí puede confirmar que volverá a ser "refugio climático" para sus residentes.

Paiporta ya ha confirmado a este diario la imposibilidad de poder abrir su piscina, una de las mejores de la comarca tras una reforma integral en 2018. El consistorio tiene aprobada la memoria de la reconstrucción de su piscina de verano desde el 19 de noviembre de 2025 y cuenta con el proyecto realizado desde el mes pasado. Ahora, los técnicos están supervisando cada uno de los elementos, como los vasos, el sistema de depuración, el alumbrado interior, así como el entorno y el recinto de la piscina.

Plano piscina de Paiporta. / A.P.

El "problema" principal que impide poder abrir este verano es que toda esta reforma se tendrá que compatibilizar con la renovación del sistema de alcantarillado general, sobre el cual está trabajando desde hace meses Global Omnnium. "La reconstrucción tiene que ser completa, tiene que estar muy trabajada y supervisada por los técnicos. Estamos trabajando con dinero público y transformando instalaciones antiguas para hacerlas más resistentes a episodios climáticos futuros y tienen que dar servicio en la población durante muchos años. De nada sirve reformar una piscina ahora que más adelante tengamos que volver a levantar para reparar el alcantarillado", explica la vicealcaldesa, Marián Val, quien asegura que la reconstrucción de Paiporta "no puede ser como un edredón de patchwork, se tiene que reconstruir pensando en una larga vida de las instalaciones", añade.

Alternativas a la población

Conscientes de que esta no apertura afecta a la población, que necesita recuperar la normalidad, el Ayuntamiento de Paiporta ofrecerá alternativas para que pueda disfrutar del verano y refrescarse. En este sentido, se mantendrán líneas de autobús gratuito en la playa, se establecerán convenios con poblaciones próximas para que los paiportins y las paiportines puedan disfrutar de otras piscinas, y se están preparando actividades especiales desde la concejalía de Juventud.

Obras en marcha en Benetússer

Benetússer está intentando ser una de esas poblaciones con piscina,. La piscina de verano benetusina está instalada en la zona exterior del complejo deportivo que incluye una piscina climatizada interior y un gimnasio. Esto hace que la rehabilitación forme parte de un proyecto conjunto, financiado con los fondos de recuperación del Gobierno de España , con un presupuesto de 3.839.351 euros.

Piscinas de verano en los municipios de l'Horta Sud afectados por la dana / Miguel Ángel Montesinos

Las obras comenzaron este pasado mes de febrero, y aunque se estima un periodo de ejecución de 18 meses, desde el gobierno local se ha pedido prioridad para la piscina exterior, con el objetivo de poder dar servicio a los vecinos , que el verano pasado ya tuvieron que trasladarse a otras localidades vecinas para soportar el calor. Así, fuentes municipales aseguran, que se está trabajando a marchas forzadas y que se plantea incluso la posibilidad de poner un sistema de depuración provisional, que permita su apertura, ya que el mayor problema está en este sistema, que estaba ubicado en la sala de máquinas del sótano, que el agua y el barro inundó por completo en la riada, eso incluye también la sustitución de los filtros de arena y las bombas recirculadoras de agua.

También requiere una especial atención la red de tuberías, llenas de barro. Para ello la empresa realizará una inspección con cámaras de TV en los tubos de ida y retorno desde el vaso de compensación para detectar y reparar posibles roturas ocultas. El resto de trabajos relacionados con la sustitución del pavimento, la restitución de la zona ajardinada, así como la sustitución de la pérgola de sombra que se encontraba en mal estado y la nueva instalación de duchas exteriores, ya se están realizando y se espera que puedan estar listas.