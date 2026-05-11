El 78% del profesorado de Benetússer secunda la huelga educativa

La jornada de huelga celebrada este 11 de mayo de 2026 ha tenido un seguimiento masivo entre los docentes de los centros educativos de Benetússer. Con una media de participación del 77,87%, el profesorado ha mostrado un sólido respaldo a la convocatoria en todos los niveles educativos.

El impacto de la huelga ha sido desigual pero notable en todas las instituciones del municipio. El CEIP Cristóbal Colón ha sido el centro con mayor seguimiento docente, alcanzando un rotundo 91% de participación. Cabe destacar que el centro reportó además a cinco profesores de baja. En el CEIP Vicent Ricart i Bonillo, los docentes secundaron la huelga en un 75%, y en el CEIP Blasco Ibáñez fue un 72% del profesorado. En este último centro, se mantuvo la asistencia del equipo directivo y de la educadora compartida con el CEIP Cristóbal Colón.

Así ha sido la marcha "histórica" de los profesores en València el día de la huelga / Levante-EMV

En el instituto de secundaria, IES M.ª Carbonell i Sànchez, el seguimiento por parte del profesorado de ESO se situó en un rango de entre el 72% y el 75%, según datos aportados por el consistorio.

Participación del alumnado

No solo fue una jornada de huelga para el profesorado, también para el alumnado de Benetússer se ha sumado a la jornada reivindicativa, especialmente en la educación Secundaria. Así, según los datos municipales, en el IES M.ª Carbonell i Sànchez el seguimiento entre los estudiantes fue del 75%, igualando la cifra máxima de sus profesores. Mientras que en el CEIP Vicent Ricart i Bonillo, secundaron el paro un 58% del alumnado, en el CEIP Blasco Ibáñez un 53%, misma cifra que en el CEIP Cristóbal Colón.

La jornada transcurrió con servicios mínimos, destacando en el CEIP Vicent Ricart i Bonillo la presencia de una persona de la brigada municipal, en sustitución del conserje y una Educadora compartida con el CEIP Cristóbal Colón.