Albal apuesta por el tratamiento biológico para el control de plagas en su arbolado urbano

El Ayuntamiento de Albal continúa un año más apostando por el tratamiento biológico para el control de plagas en el arbolado urbano, reafirmando así su compromiso con una gestión más sostenible, respetuosa con el medioambiente y beneficiosa para la salud pública.

La concejalía de Servicios Urbanos y el Centre Verd están llevando a cabo durante estas semanas un primer tratamiento biológico centrado en los ejemplares de Ficus Nitida del municipio, con el objetivo de combatir de forma natural las plagas que afectan a esta especie.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, proliferan distintas plagas en algunas de las especies arbóreas más presentes en las calles de Albal. Para reducir su impacto, el ayuntamiento ha vuelto a recurrir a la lucha biológica, una técnica innovadora que consiste en la introducción de insectos beneficiosos capaces de controlar de manera natural las poblaciones de plagas, evitando así el uso de productos químicos.

Tratamiento biológico. / A.A.

En esta primera actuación sobre los Ficus Nitida se han empleado ejemplares de Anthocoris y Cryptolaemus, insectos depredadores especialmente eficaces para el control biológico de las plagas más habituales en esta especie. Gracias a este sistema natural, se consigue minimizar el impacto medioambiental y proteger tanto a las personas como a otras especies animales.

Además, la concejalía de Servicios Urbanos y el Centre Verd tienen programado para las próximas semanas un nuevo tratamiento biológico destinado a controlar el pulgón que afecta a las jacarandas durante su época de floración y que es el responsable de la incómoda melaza que ensucia calles y vehículos. Este tipo de actuaciones ya se llevaron a cabo el pasado año con resultados muy eficaces, logrando reducir notablemente las molestias provocadas por esta plaga.

Protección del medioambiente

El Ayuntamiento de Albal, bajo la supervisión de Nuria Calero, ingeniera agrónoma responsable del Centre Verd, mantiene su apuesta por este tipo de tratamientos por las ventajas que presentan frente a los métodos químicos tradicionales. Tal y como destaca el concejal de Servicios Urbanos, Valero Eustaquio, «estos tratamientos protegen el medioambiente, no son nocivos para las personas ni para otros animales y resultan especialmente adecuados para el arbolado viario», ubicado en calles transitadas y próximas a viviendas y parques públicos.

La lucha biológica requiere de un seguimiento técnico exhaustivo y sus resultados son más progresivos, pero ofrece importantes beneficios al respetar la fauna autóctona y favorecer la biodiversidad urbana. Además, contribuye a mantener el equilibrio natural de los ecosistemas y mejorar la calidad de los espacios verdes del municipio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Albal y el Centre Verd consolidan su compromiso con un modelo de ciudad más saludable, verde y sostenible, apostando por soluciones innovadoras y respetuosas con el entorno para el cuidado del arbolado urbano.