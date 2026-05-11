Alboraia invierte en carriles ciclistas para conectar Port Saplaya, La Patacona y el casco urbano

El Ayuntamiento de Alboraia empieza a ejecutar las actuaciones de desarrollo de carriles para conectar mejor los núcleos del municipio, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, financiado por la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El proyecto incluye diferentes actuaciones con el objetivo de interconectar los tres núcleos urbanos de Alboraia con infraestructuras, dar continuidad a la red de vías ciclistas conectando los tramos ya existentes, y mejorar la seguridad mediante iluminación y medidas de protección para agricultores, vecinos, ciclistas y peatones.

La primera actuación es iluminar el paseo marítimo sur de Port Saplaya con farolas led, y rehabilitar el pavimento del camino entre la pasarela y el final del paseo marítimo. En este tramo se colocará también iluminación led, alimentadas por energía solar. También se colocará señalización a la salida de la pasarela.

Carril bici por el polígono industrial

La segunda actuación consiste en dar continuidad al carril bici que bordea el polígono industrial, hasta el cruce con Camí a la Mar, vía que se transformará en cicloturista. También se instalará iluminación artificial, señalización y bandas sonoras para garantizar la seguridad. El tramo bajo la V-21 se hormigonará y se creará un carril bici que se adentrará en La Patacona.

El carril se bifurcará en la siguiente actuación, uniéndose a la vía ciclo peatonal que conecta con el paraje de "Els Peixets" y Port Saplaya. Se reforzará la seguridad del cruce colocando dos columnas de fibra con luminarias, bandas sonoras y señalización. En la otra dirección, el carril bici se conectará con el Camí Fondo.

Restauración paisajística alrededor de las huertas y el entorno de ‘Els Peixets’ / A. A.

También se conectará la vía ciclopeatonal del Camí de Calvet con la vía de servicio de la V-21 y el carril bici del Camí Fondo, reforzando la seguridad con bandas sonoras, señalización y alumbrado artificial solar.

El camino ciclopeatonal entre La Patacona y el margen derecho del Barranco del Carraixet se va a dotar alumbrado artificial en todos los tramos, y también se iluminará el paso inferior de la V-21 en el Carraixet.

En la zona del cementerio, se va a repavimentar y ampliar el camino de Almàssera, con alumbrado solar y señalización cicloturista entre el casco urbano y el barranco del Carraixet.

En el polígono industrial, se va a mejorar la señalización y la protección de las personas usuarias de las vías, especialmente en los cruces.