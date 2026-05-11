Los Presupuestos Participativos de Burjassot arrancan el 11 de mayo con la ciudadanía como protagonista

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana que dirige Yolanda Andrés, pondrá en marcha el próximo lunes 11 de mayo una nueva edición de los Presupuestos Participativos, el proceso mediante el cual la ciudadanía puede decidir de manera directa el destino de una parte del presupuesto municipal a través de propuestas de mejora para el municipio.

La campaña de Presupuestos Participativos 2026-2027 se desarrollará hasta el próximo 16 de septiembre y todas las diferentes fases del proceso participativo estarán alojadas en la plataforma web participa.burjassot.org, donde las vecinas y vecinos de Burjassot podrán presentar propuestas, avalarlas y, posteriormente, votar las iniciativas finalistas.

El proceso está abierto a todas

las personas mayores de 16 años empadronadas en Burjassot. Además, quienes no dispongan de medios electrónicos podrán acceder a la plataforma desde diferentes espacios municipales habilitados para ello.

El calendario

El calendario de esta nueva edición comenzará con la fase de recogida y formulación de propuestas, que tendrá lugar del 11 al 22 de mayo. Cada persona podrá presentar un máximo de dos propuestas de inversión para el municipio. Posteriormente, del 25 al 31 de mayo, se abrirá la fase de recogida de avales, en la que la ciudadanía podrá respaldar las propuestas presentadas.

Una vez finalizado este periodo, las iniciativas pasarán a la fase de estudio de viabilidad, que se desarrollará del 1 de junio al 10 de julio. En ella, los diferentes departamentos municipales analizarán técnica, administrativa y económicamente las propuestas recibidas. Las propuestas que superen esta fase pasarán a la votación final, abierta del 13 de julio al 9 de septiembre. Finalmente, las propuestas ganadoras se darán a conocer el 16 de septiembre.

Herramienta de participación ciudadana

Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación ciudadana que busca fomentar la implicación directa de la ciudadanía en la mejora de Burjassot, permitiendo que vecinas y vecinos planteen y prioricen actuaciones de interés general para el municipio.