La Casa de Cultura acoge una exposición dedicada al fotógrafo Francisco Bonora Ros
La Casa de Cultura de Burjassot acoge la muestra del 11 al 22 de mayo, que recorre el legado de uno de los fotógrafos más representativos del municipio
La Casa de Cultura de Burjassot acogerá, del 11 al 22 de mayo, la exposición fotográfica Francisco Bonora Ros 1930-2004, una muestra que recoge el legado de uno de los fotógrafos más representativos del municipio durante la segunda mitad del siglo XX. La inauguración tendrá lugar el lunes 11, a las 19.00 horas.
Nacido en Valencia en 1930, Bonora se trasladó a Burjassot siendo niño junto a su familia y gran parte de su vida personal y artística se desarrolló aquí. Autodidacta y apasionado de la fotografía, compaginó esta disciplina artística con otros oficios y amplió su formación gracias al apoyo del también fotógrafo Vicente Alonso.
La exposición reúne principalmente imágenes de la huerta y de los monumentos más emblemáticos de Burjassot, escenarios que Bonora retrató con una marcada sensibilidad y una especial atención a la luz natural. A lo largo de su trayectoria, Bonora fotografió calles, rincones y edificios históricos del municipio, como Los Silos y El Castell, entre otros. Además, fue fotógrafo oficial de la Parroquia San Miguel Arcángel y colaboró regularmente con el Ayuntamiento en la cobertura de fiestas y acontecimientos locales. También estuvo estrechamente ligado a la Agrupación Musical Los Silos, de la que formó parte como trombonista y para la que realizó numerosos reportajes fotográficos sobre la festividad de Santa Cecilia.
Muchas de sus obras fueron impresas en gran formato para decorar portales de edificios y comercios, muestra del cariño que su trabajo despertó entre la ciudadanía. La exposición supone así una oportunidad para redescubrir el Burjassot de décadas pasadas a través del objetivo de uno de sus cronistas visuales.
Los textos que acompañan las imágenes de la muestra han sido elaborados por Alba Garbín Bonora, a partir de documentación histórica y de los relatos familiares conservados sobre la figura del fotógrafo. Asimismo, la recopilación y selección de fotografías ha corrido a cargo de Amparo Bonora Soriano y de Alba Garbín Bonora.
Convocado el XV Concurso de Narrativa Breve con Perspectiva de Género Isabel de Villena de Burjassot
A través de la Unidad de Igualdad (Espai Dona) y desde la Concejalía de Igualdad y Feminismo, dirigida por Yolanda Andrés, el Ayuntamiento de Burjassot ha hecho públicas las bases del Concurso de Narrativa Breve con Perspectiva de Género Isabel de Villena. Con el objetivo de fomentar la reflexión, creatividad y el compromiso social a través de la escritura, poniendo el acento en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la entrega de las obras estará abierta hasta el jueves 27 de agosto.
Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.
El certamen está abierto a la ciudadanía en general, sin necesidad de estar empadronada en Burjassot, y tiene tres categorías: infantil (de 10 a 13 años), juvenil (de 14 a 17 años) y adulta (a partir de 18 años). Las personas participantes podrán presentar relatos originales e inéditos en formato microrrelato, que contengan entre 50 y 300 palabras, en total, utilizando como fuente Arial 12, en valenciano o castellano, y haciendo uso de un lenguaje inclusivo.
Cada participante podrá presentar más de una obra, en formato PDF, que deberá enviarse por correo electrónico a la dirección espaidona@burjassot.es. Los relatos deberán ir acompañados de un documento con los datos personales de la autora o autor: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, teléfono de contacto y, si corresponde, centro educativo.
El jurado, designado por la Unidad de Igualdad (Espai Dona), seleccionará una obra ganadora por cada categoría. Las personas galardonadas recibirán, como premio, una tablet, un libro de lectura con perspectiva de género, un diploma y el reconocimiento público del Ayuntamiento de Burjassot.
Un año más, el Consistorio apuesta por esta acción creativa y cultural y, a la par, reitera su compromiso con las políticas de igualdad animando a la ciudadanía a ser parte de ellas a través de sus creaciones y su participación en el concurso.
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- La fiesta de la Virgen de los Desamparados, en directo
- Gritos y tensión en la Catedral antes de la Misa Pontifical
- «A una madre no se le hace lo que a la Virgen cuando acaba el Traslado»
- La consellera de Educación va al choque con los sindicatos y trabaja en planes para un conflicto prolongado
- Júbilo en un pueblo de 165 vecinos de la Vall por la reapertura del único bar
- Anestesistas y cirujanos de 6 hospitales se niegan a hacer cirugías por la tarde para reducir las listas de espera
- Miles de docentes inician paro indefinido en protesta por las condiciones laborales