La Casa de Cultura acoge una exposición dedicada al fotógrafo Francisco Bonora Ros

La Casa de Cultura de Burjassot acogerá, del 11 al 22 de mayo, la exposición fotográfica Francisco Bonora Ros 1930-2004, una muestra que recoge el legado de uno de los fotógrafos más representativos del municipio durante la segunda mitad del siglo XX. La inauguración tendrá lugar el lunes 11, a las 19.00 horas.

Nacido en Valencia en 1930, Bonora se trasladó a Burjassot siendo niño junto a su familia y gran parte de su vida personal y artística se desarrolló aquí. Autodidacta y apasionado de la fotografía, compaginó esta disciplina artística con otros oficios y amplió su formación gracias al apoyo del también fotógrafo Vicente Alonso.

La exposición reúne principalmente imágenes de la huerta y de los monumentos más emblemáticos de Burjassot, escenarios que Bonora retrató con una marcada sensibilidad y una especial atención a la luz natural. A lo largo de su trayectoria, Bonora fotografió calles, rincones y edificios históricos del municipio, como Los Silos y El Castell, entre otros. Además, fue fotógrafo oficial de la Parroquia San Miguel Arcángel y colaboró regularmente con el Ayuntamiento en la cobertura de fiestas y acontecimientos locales. También estuvo estrechamente ligado a la Agrupación Musical Los Silos, de la que formó parte como trombonista y para la que realizó numerosos reportajes fotográficos sobre la festividad de Santa Cecilia.

Muchas de sus obras fueron impresas en gran formato para decorar portales de edificios y comercios, muestra del cariño que su trabajo despertó entre la ciudadanía. La exposición supone así una oportunidad para redescubrir el Burjassot de décadas pasadas a través del objetivo de uno de sus cronistas visuales.

Los textos que acompañan las imágenes de la muestra han sido elaborados por Alba Garbín Bonora, a partir de documentación histórica y de los relatos familiares conservados sobre la figura del fotógrafo. Asimismo, la recopilación y selección de fotografías ha corrido a cargo de Amparo Bonora Soriano y de Alba Garbín Bonora.