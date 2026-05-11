La columna de docentes y estudiantes de l’Horta Nord marcha hacia València en defensa de la educación pública

La columna de l’Horta Nord ya avanza esta mañana hacia València en el marco de la jornada de huelga del profesorado convocada para reclamar mejoras en la educación pública y denunciar la gestión educativa de la Conselleria de Educación. Desde primera hora, docentes, estudiantes, familias y colectivos sociales se están reuniendo en distintos puntos de la comarca para participar en la movilización.

La marcha ha arrancado a las 10:00 horas desde la rotonda entre Almàssera y Bonrepòs i Mirambell, en la antigua carretera de Barcelona, donde decenas de personas se han concentrado con pancartas y consignas en defensa de la enseñanza pública.

"Situación insostenible"

Una profesora del Institut de Tavernes Blanques, presente en la movilización, ha denunciado que “la situación es insostenible” en los centros educativos y asegura que el profesorado “ya no da abasto” ante la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos. La docente critica unas ratios “abusivas”, con aulas de Bachillerato que superan los 35 alumnos, además del deterioro de las infraestructuras, con goteras que afectan tanto a gimnasios como a las propias clases.

También denuncia la falta de sustituciones cuando un profesor causa baja y acusa a la Conselleria de no haber abierto una negociación real con el sector. “No vamos a una huelga indefinida por capricho ni por dinero; paramos porque no podemos más”, afirma, subrayando el desgaste.

Impulsada por Movem l'Horta Nord

La convocatoria, impulsada por el colectivo Movem l’Horta Nord y difundida a través de redes sociales, está recorriendo varios barrios y enclaves emblemáticos de la comarca hasta llegar a València.

Hasta València

Durante el trayecto, la columna pasará por Tavernes Blanques, Sant Miquel dels Reis, Salesians, Pla de la Saïdia y Pont de Fusta, sumando participantes a medida que avanza hacia el centro de la capital valenciana. La previsión es que la movilización concluya sobre las 11:30 horas en la plaça Sant Agustí, donde confluirán distintas columnas llegadas desde otros puntos del territorio.