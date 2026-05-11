La fallas Carrer Benemérita y Avinguda ganan el premio del XXIX Concurs Creus de Maig de Torrent

Torrent volvió a rendir homenaje a una de sus tradiciones más vistosas con la celebración del XXIX Concurs Creus de Maig Raquel Pérez Villa, organizado por la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve. Una cita ya consolidada dentro del calendario festivo local que volvió a poner en valor el trabajo artesanal, la creatividad floral y la implicación de fallas y asociaciones en torno a una costumbre profundamente arraigada en la cultura popular valenciana.

Asociaciones

En esta edición, el certamen volvió a distinguir las mejores cruces presentadas en sus diferentes modalidades. En el apartado de Asociaciones, el premio recayó en la A.C. Castilla-La Mancha, reconociendo así su participación y aportación a una convocatoria abierta también al tejido asociativo de la ciudad.

Creu de maig AC Castilla La Mancha. / Cronista

Flor natural

En la categoría de Flor Natural, el primer premio fue para la Falla Carrer Benemérita, mientras que el segundo premio correspondió a la Falla Escultor Vicent Pallardó.

Creu de maig Falla Carrer Benemérita con la comisión. / Cronista

Esta modalidad volvió a destacar por el uso de composiciones florales cuidadas, donde la tradición se combina con la sensibilidad estética propia de las Cruces de Mayo.

Manualidades

Por su parte, en la categoría de Manualidades, el primer premio fue para la Falla Avinguda. El segundo galardón lo obtuvo la Falla Plaça Sant Roc, y el tercer premio fue concedido a la Falla Lope de Rueda, en una sección que premia especialmente la imaginación, el trabajo colectivo y la elaboración artesanal.

Desde la Delegació de Comunicació de la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent se ha dado a conocer el palmarés de una edición que mantiene vivo el espíritu participativo de las fiestas y refuerza el papel de las comisiones falleras como impulsoras de la cultura popular más allá de la semana grande de Fallas.

Con este concurso, la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve continúa consolidando una iniciativa que, bajo el nombre de Raquel Pérez Villa, combina memoria, tradición y fiesta, convirtiendo las Cruces de Mayo en un punto de encuentro para el mundo fallero y asociativo de Torrent.