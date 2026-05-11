Hallan una caja de tabaco de 1885 en las obras de las Escoles Velles de Catarroja

Los tesoros se encuentran en los lugares más insospechados. Eso es lo que ha pasado en las obras de les Escoles Velles y la Casa del Mestre de Catarroja, que antes de servir para este fin por las cuales se las conoce popularmente, fueron utilizadas como hospital en la epidemia del cólera de hace dos siglos. Al romper el falso techo para proceder a su rehabilitación, salió a la luz una caja de tabaco de madera y un gran número de farolas antiguas, junto a unas pocas sillas de madera, antigüedades que pudieron pertenecer al ayuntamiento de la época, que las almacenó allí tras sustituirlas por otras más modernas.

Las farolas antiguas y las sillas que han aparecido en las obras. / A. C.

Estos objetos han estado esperando pacientemente a ser descubiertos. La caja de madera da las pistas para conocer su origen, ya que en la tapa lleva impresa la fecha, quizás de fabricación, donde se lee primera quincena de mayo de 1885, curiosamente el mismo mes en el que se ha recuperado, e indica lo que guarda en su interior, aunque está vacía: "40 cajitas" con 4.000 cigarros de la marca Conchas Peninsulares, y fabricado en Sevilla.

Hospital de cólera

Tras conocer el hallazgo, el concejal de Urbanismo, Martí Raga, se puso en contacto con el arqueólogo, Dani Leal, quien advirtió de que las escuelas fueron utilizadas como hospital del cólera en la epidemia de 1885, que azotó Valencia. Leal también apuntó que era normal en aquella época poner peso en los forjados para repartir la carga y que no sería nada extraño encontrar más objetos entre las paredes y en el subsuelo. El arqueólogo ha recordado que en la esquina de esa misma calle ya apareció un horno antiguo.

Detalle de las farolas. / A. C.

Valor patrimonial

El edil explica que ya se han puesto en contacto con el Museo Etnográfico y el Museu de l'Horta Sud Josep Ferris March para conocer el valor patrimonial de los objetos hallados y avanza que, en cualquiera de los casos, les buscarán un lugar privilegiado en el histórico edificio que, una vez rehabilitado que se convertirá en el Espai Barraques, unas instalaciones destinadas a las personas mayores, con un presupuesto de 1,6 millones de euros.

Obras de rehabilitación

Esta es una de las obras emblemáticas del consistorio. La propuesta arquitectónica integra los dos inmuebles existentes, la casa del maestro y las escuelas, en un único conjunto, articulado en torno a un espacio central que actúa como nexo de unión tanto horizontal como vertical. Este núcleo central alojará la escalera y el ascensor, permitiendo adecuar las diferentes alturas de los forjados existentes y dotando de mayor amplitud el acceso principal.

La Casa del Mestre y les Escoles Velles. / A. C.

El centro contará con tres accesos diferenciados. La entrada principal conectará el conjunto; una segunda entrada, ubicada en la fachada de la calle Músico José-Manuel Izquierdo, dará acceso directo a la cafetería; y una tercera, en la parte norte del edificio de las Escoles Velles, permitirá el acceso al almacén desde la vía rodada para facilitar las tareas logísticas.

En la planta baja se ubicarán la cafetería, con extensión hacia una sala multiusos destinada a juegos de mesa, clases de baile y actividades sociales, así como sala de reuniones y servicios. En la planta primera se distribuirán las aulas de formación y los espacios de administración.