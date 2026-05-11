Las obras de reconstrucción del barranco de Picassent alcanzan el 36% de ejecución

Las obras de reconstrucción en el barranco de Picassent tras la dana del 29 de octubre de 2024 alcanzan el 36% de ejecución. Así lo ha confirmado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante su visita a las obras de reconstrucción de márgenes del cauce a su paso por la localidad, que cuentan con una inversión de más de 2,6 millones de euros. El conseller, acompañado por la alcaldesa de la localidad, Conxa García, ha aprovechado la coyuntura para elogiar la respuesta de la Generalitat frente a la del Gobierno de Estado: "Este Consell, a pesar de no ser de su competencia, está invirtiendo 46 millones de euros en obras de encauzamientos de barrancos para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, ha señlado.

Durante la visita, Barrachina ha detallado que el nivel de ejecución de las obras previstas en Picassent alcanza ya el 36%, permitiendo acometer actuaciones en las inmediaciones del polideportivo y del polígono municipal.

El conseller, Miguel Barrachina, en el barranco de Picassent. / GVA

El conseller ha señalado que “la Generalitat está actuando con rapidez y responsabilidad para mejorar la seguridad hidráulica de nuestros municipios y prevenir riesgos ante episodios de lluvias intensas e inundaciones”.

García: "Es muy importante la colaboración institucional"

Para la alcaldesa de Picassent, Conxa García, "es muy importante la colaboración institucional, que como en el caso del barranco de Picassent, está permitiendo recuperar de manera más segura las zonas dañadas por la dana y fortalecer la seguridad en el casco urbano en posibles riadas. Gracias a la Conselleria por estas actuaciones, como también al ministerio por las que está acometiendo en la zona del polideportivo y las que en breve se iniciarán calle 7 del barrio del Omet”.

Asimismo, ha recordado que el programa autonómico de encauzamientos y acondicionamiento de cauces contempla una inversión total de 46 millones de euros repartidos en 39 obras en cinco comarcas y 28 municipios de la Comunitat Valenciana. Actualmente, 17 actuaciones ya han concluido y el resto están en ejecución.

La comitiva en el barranco de Picassent, con la alcaldesa Conxa García y el conseller Miguel Barrachina. / A.P.

Barrachina ha criticado, asimismo, la falta de inversiones del Gobierno central en infraestructuras hidráulicas y ha asegurado que “el Gobierno de Sánchez es el gobierno de la paralización”. En este sentido, ha denunciado que “el Ejecutivo central no ha invertido en obras de encauzamiento y acondicionamiento de ríos y barrancos, dejando numerosos proyectos paralizados o sin iniciar”.

El titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha recordado además que “el propio informe de seguimiento del Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Júcar reconoce que, en materia de protección frente a inundaciones, únicamente se ha ejecutado un 3,9 % de las inversiones previstas”.

“Lo más preocupante es que, según la planificación establecida, estas obras deberían estar finalizadas en 2027 y, a día de hoy, casi a mitad de 2026, ni tan siquiera se ha alcanzado el 4 % de ejecución”, ha lamentado.