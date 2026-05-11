Paterna inicia la recuperación de la Residencia de Diversidad Funcional tras los incumplimientos de la Generalitat Valenciana

El Ayuntamiento de Paterna ha iniciado el proceso de recuperación de la Residencia de Diversidad Funcional y Centro de Día ubicada en la carretera de Manises tras los reiterados incumplimientos por parte de la Generalitat Valenciana respecto al uso para el que fue cedido este inmueble municipal.

El pleno municipal extraordinario celebrado este lunes 11 de mayo en el ayuntamiento ha aprobado desestimar las alegaciones presentadas por la Conselleria e iniciar formalmente el expediente de reversión de este edificio, cuya construcción comenzó hace ahora 20 años y que, pese a la inversión pública cercana a los 8 millones de euros de todos los paterneros y paterneras, continúa sin prestar el servicio asistencial para el que fue proyectado. El centro fue construido conjuntamente entre el Ayuntamiento de Paterna y la Diputación de València para albergar 38 plazas residenciales y 64 plazas en el centro de día.

Desde el consistorio paternero lamentan que este recurso social “se haya convertido en el cajón desastre de la Conselleria” al haber sido destinado durante años a usos temporales y ajenos a la finalidad original de la cesión municipal, que no es otra que dar servicio a personas con diversidad funcional y sus familias.

En 2021, Mónica Oltra, vicepresidenta de Igualdad y Políticas Inclusivas, anunció que la conselleria asumía la gestión de la residencia y centro de día de personas con diversidad funcional.

Igualdad asumió la residencia de Paterna en 2021. / GVA

En este sentido, recuerdan que las instalaciones han acogido, entre otros, a refugiados procedentes de Ucrania, personas sin hogar, ubicaciones provisionales del Instituto Valenciano de Atención Sociosanitaria (IVASS) y traslados temporales de otras residencias, situaciones que, según defienden desde el Ayuntamiento, “nada tienen que ver con el proyecto asistencial estable y especializado comprometido para las personas con diversidad funcional y sus familias y han propiciado el expediente de reversión”.

"Falta de respeto a las familias"

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Paterna han mostrado su malestar por la “falta de respeto hacia las familias con personas con diversidad funcional”, que llevan años reclamando la puesta en marcha efectiva de este recurso sociosanitario.

El Ayuntamiento sostiene que la Generalitat ha incumplido reiteradamente las condiciones de la cesión del suelo y del edificio municipal, motivo por el que se ha decidido activar el procedimiento de reversión para recuperar un inmueble que “pertenece a todos los paterneros y paterneras”.

Asimismo, desde el consistorio han señalado que “no podemos permitir que, después de 20 años y una inversión millonaria, este edificio continúe sin cumplir la finalidad para la que fue impulsado” y han insistido en que “no se cuestiona la atención prestada a colectivos vulnerables”, sino el incumplimiento reiterado de las condiciones de cesión y la ausencia, tras dos décadas, del recurso residencial especializado comprometido para las personas con diversidad funcional de la ciudad.