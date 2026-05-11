Huelga en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja por la precariedad docente: "Es una situación insostenible que merece una respuesta masiva"

Con chalecos con la inscripción "docents treballas en precari", algunos profesores del IES Berenguer Dalmau de Catarroja han llegado a las puertas del instituto a las 7.45 horas en este 11 de mayo marcado en el calendario como el inicio de una huelga indefinida ante la precarización de la profesión y tras no llegar a un acuerdo con la conselleria. Los llamados "piquetes" apenas han tenido trabajo pues la respuesta del profesorado ha sido masiva en este instituto de barracones, provisional, a la espera de la reconstrucción del edificio que quedó totalmente devastado por la dana. En la puerta por donde acceden los docentes, esta representación del profesorado más activa han colocado carteles con la definición de esquirol y ha pintado en el suelo en naranja "Vaga indefinida". Algunos alumnos, pocos, han asistido a las clases, otros no han dudado en acercarse hasta los profesores para saludarles y darles su apoyo.

Todos reconocen, que son ellos los primeros en querer estar impartiendo clase, pero que se ha llegado a este extremo porque, porque la situación era insostenible y sobre todo, porque tras sucesivos intentos de negociación, la Conselleria "se ha mostrado hermética y completamente contraria a cualquier tipo de diálogo".

Profesorado del IES Berenguer Dalmau e Catarroja en huelga. / P.O.

Los portavoces de las plataformas de docentes y sindicatos denuncian que Educación ha mostrado su "talante más autoritario" al pasar a la ofensiva contra los trabajadores. Entre las medidas más criticadas figura la imposición de "unos servicios mínimos completamente abusivos al profesorado de segundo de bachillerato", así como la prohibición de actos reivindicativos, como los encierros previstos en diversos centros la semana pasada, recordando que se prohibió por parte de la inspección el que se tenía que realizar en este instituto de Catarroja. Ante este escenario, el colectivo considera que se trata de una "situación del todo insostenible" que requiere una respuesta "masiva, organizada y decidida", como estaba siendo.

"Esperemos que se sostenga en el tiempo"

El profesorado del Berenguer Dalmau, que se preparaba para acudir a la manifestación en Valencia, se mostraba satisfecho por el seguimiento no solo de esta convocatoria, " sino ya la del pasado 31 de marzo, todas las previsiones que teníamos, por positivas que fueran, se vieron desbordadas, logrando paralizar centros con paros de entre el 60% y el 70% de los docentes", señalan.

Sin embargo, el reto de esta nueva etapa es la resistencia frente a la administración. Los docentes destacan no solo la movilización en las calles, sino toda la "articulación que se ha creado entre el profesorado" de los distintos centros. Para los huelguistas, lo fundamental ahora es que la protesta no sea solo un éxito inicial, sino "que se sostenga en el tiempo, que es lo que importa en una huelga indefinida de estas características".