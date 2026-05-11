Torrent activa la desinsectación de 270 kilómetros de alcantarillado para prevenir plagas en verano

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la empresa mixta Aigües de l’Horta, ha iniciado una nueva campaña integral de desinsectación y desratización de la red de alcantarillado de toda la ciudad con el objetivo de prevenir la proliferación de plagas como cucarachas y roedores de cara a los meses de más calor del año.

Los trabajos, que este año se han adelantado al 1 de abril, están siendo ejecutados por las empresas especializadas Secoma y Microplag, y contemplan el tratamiento de un total de 270 kilómetros de red de alcantarillado, alcanzando 10.633 pozos de registro.

Dos fases

Al igual que ya se realizó en 2025, la campaña se desarrollará en dos fases. La primera se está llevando a cabo entre los meses de abril y mayo, mientras que la segunda comenzará a partir del mes de julio, con el objetivo de reforzar la eficacia de los tratamientos durante el periodo estival, cuando las altas temperaturas favorecen la proliferación de este tipo de plagas urbanas.

Hasta el momento, los trabajos de desinsectación se han realizado en distintos barrios y zonas del municipio siguiendo el siguiente calendario:

·1 de abril: zona Poble Nou y calles del margen izquierdo de la Avenida al Vedat.

·8 de abril: Centro Histórico, l’Alter y la zona de l’Hort de Trénor.

·15 de abril: zona Marxadella, Padre Méndez y calles al margen izquierdo de la Avenida al Vedat.

·17 de abril: Parc Central.

·6 de mayo: zona pintores, en el Vedat.

·7 de mayo: Colonia Blanca, en el Vedat.

·11 de mayo: zona Miramar, en el Vedat.

En el Vedat

En los próximos días, los trabajos continuarán hasta completar todo el alcantarillado de el Vedat. Posteriormente, se actuará en el Distrito 3 —que comprende el margen derecho de la Avenida al Vedat hasta el barranco, la zona del Mercado San Gregorio, San Valeriano, Caracoles y áreas próximas— para finalizar después en el barrio del Xenillet. Asimismo, en próximas fechas también se procederá al tratamiento del polígono industrial Mas del Jutge.

Torrent intensifica el tratamiento del alcantarillado para prevenir plagas. / A. T.

Desde la entidad responsable recuerdan que, una vez finalizado cada tratamiento, las trampas de alcantarillado intervenidas quedan señalizadas con spray para identificar las zonas ya tratadas.

Minimizar riesgos sanitarios

La campaña tiene como finalidad minimizar los riesgos sanitarios y mejorar la salubridad urbana, especialmente durante los meses de primavera y verano, cuando el incremento de las temperaturas favorece la aparición de cucarachas y roedores en la vía pública y en la red de saneamiento. Este tipo de actuaciones preventivas resultan "fundamentales para evitar la proliferación de plagas y garantizar unas condiciones higiénicas adecuadas en todos los barrios de la ciudad", aseguran desde el consistorio.

Información desde Aigües de l'Horta

Desde Aigües de l’Horta también se ha advertido de que, tras la aplicación de los tratamientos, puede producirse inicialmente una mayor presencia visible de insectos que salen a morir fuera del alcantarillado, especialmente cucarachas, debido a la reacción provocada por los productos utilizados en el alcantarillado.

Trapa marcada tras ser tratado el alcantarillado de la zona para prevenir plagas. / A. T.

Con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía, se ha puesto en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrent, una campaña de comunicación a través de redes sociales.

Además, se ha habilitado el correo electrónico incidenciasviapublica@aigueshorta.es para que los vecinos puedan comunicar cualquier incidencia o detectar posibles focos en sus zonas.