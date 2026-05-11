Torrent celebra con devoción las Solemnes Fiestas en honor a su patrona la Virgen de los Desamparados

Torrent ha vivido este fin de semana los días grandes de las Solemnes Fiestas en honor a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, en unas jornadas marcadas por la emoción, la tradición y la gran participación de vecinos y fieles. A pesar de la inestabilidad meteorológica y de los momentos de lluvia registrados durante varios actos del sábado, la ciudad ha podido celebrar toda la programación prevista, demostrando una vez más el profundo arraigo y la devoción que Torrent siente por su patrona.

Las celebraciones, organizadas por la Cofradía de la Virgen de los Desamparados y los clavarios de 2026, encabezados por el clavario mayor Rubén Mora Cervera, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent, han vuelto a convertir a la ciudad en un referente de tradición y fervor mariano.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha querido agradecer “la implicación y el esfuerzo de la Cofradía, clavarios, parroquias, fuerzas de seguridad, servicios de limpieza, voluntarios y de todos los torrentinos y torrentinas que han participado durante estos días, especialmente ante una climatología incierta que finalmente permitió que todos los actos pudieran desarrollarse con normalidad”.

Un fin de semana marcado por la emoción y la participación

Los actos más esperados comenzaron el sábado por la tarde con la tradicional misa de campaña celebrada en las puertas de la Parroquia de San Juan Bosco. A pesar de la amenaza de lluvia durante toda la jornada, cientos de personas se congregaron para participar en una eucaristía especialmente emotiva en honor a la Mare de Déu dels Desamparats.

La lluvia respetó finalmente uno de los momentos más esperados y multitudinarios de las fiestas: el traslado de la Virgen desde la Parroquia de San Juan Bosco hasta la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. A las 21:00 horas, la imagen inició su recorrido acompañada por centenares de devotos, clavarios, cofrades y vecinos que llenaron las calles de Torrent para acompañar a la patrona en un ambiente cargado de fervor y emoción.

Durante todo el recorrido, la Virgen fue recibida con aplausos, pétalos y muestras de cariño desde balcones y aceras, mientras los sones tradicionales de dolçaina y tabal acompañaban el caminar de la imagen por las principales calles de la ciudad, así como la banda de la Unió Musical de Torrent. La participación masiva volvió a evidenciar el profundo vínculo que Torrent mantiene con sus fiestas patronales y con la Virgen de los Desamparados.

El domingo, día grande

El domingo, jornada central de las celebraciones, comenzó desde primera hora con el tradicional volteo general de campanas coincidiendo con el alba y el toque del Ángelus, anunciando el día grande dedicado a la patrona.

A mediodía tuvo lugar la Solemne Misa Mayor en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, un acto que reunió a clavarios, Junta de la Cofradía, camareras de la Virgen, autoridades municipales y numerosos fieles. La ceremonia estuvo acompañada musicalmente por el Orfeó Polifònic Torrent del Círcul Catòlic, aportando mayor solemnidad a una celebración especialmente emotiva.

Ya por la tarde, las calles del centro histórico acogieron la tradicional Solemne Procesión General, en la que la imagen de la Virgen recorrió las principales calles del casco antiguo acompañada por cientos de personas. La procesión volvió a convertirse en una manifestación multitudinaria de fe, tradición y sentimiento popular.

La alcaldesa Folgado durante la procesión. / A. T.

Como es tradición durante los mandatos de Amparo Folgado, antes del inicio de la procesión la alcaldesa depositó la vara de mando de la ciudad a los pies de la Virgen de los Desamparados, alcaldesa perpetua de Torrent, en uno de los momentos más simbólicos y emotivos de la jornada.

La procesión contó además con el acompañamiento de los Dolçainers Cercle de Torrent y de la Banda del Círculo Católico de Torrent, que pusieron música a una tarde marcada por la solemnidad y la emoción. Las fiestas culminaron la noche del domingo con una mascletà nocturna en la Plaza Mayor a cargo de Hermanos Caballer.

Torrent encara ahora los últimos actos festivos

Las celebraciones en honor a la Virgen de los Desamparados continúan esta noche, lunes 11 de mayo a partir de las 21:00 horas, con uno de los actos más queridos y esperados por los torrentinos: el traslado de la Virgen desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora hasta la Parroquia de San Luis Bertrán, donde la imagen permanecerá en su capilla.

El traslado comenzará a las 21:00 horas y recorrerá la calle de la Iglesia, Plaza Mayor, calle San Cristóbal, plaza Bisbe Benlloch y calle Ramón y Cajal hasta llegar a la parroquia. Se trata de un recorrido especialmente emotivo y multitudinario, en el que la Virgen será portada entre versos, cánticos y continuas muestras de cariño de los vecinos.

La imagen de la Virgen de los Desamparados a su paso junto a la Torre de Torrent. / A. T.

A lo largo del trayecto se instalarán altares improvisados desde donde se dedicarán poesías a la patrona como en la Falla de la Plaça, mientras desde numerosos balcones se lanzarán pétalos al paso de la imagen. Uno de los momentos más destacados se vivirá cuando la Virgen entre en el Ayuntamiento de Torrent, donde será recibida por las máximas representantes de las fiestas de la ciudad —las Falleras Mayores de Torrent, la Reina del Encuentro y la Musa de la Música— junto a la alcaldesa Amparo Folgado, quienes le dedicarán versos y una lluvia de pétalos desde el balcón consistorial de la calle Ramón y Cajal, 7.

La Virgen también realizará una parada especial en el Colegio de La Purísima antes de llegar, cerca de la medianoche, a la Parroquia de San Luis Bertrán.

El martes finalizarán las fiestas con el tradicional besamanos

Las fiestas a la Virgen concluirán mañana martes 12 de mayo con el tradicional besamanos a la imagen de la Virgen de los Desamparados en la Parroquia de San Luis Bertrán, una de las tradiciones más íntimas y emotivas para los devotos torrentinos.

El besamanos se celebrará desde aproximadamente las 10:00 horas y se prolongará durante toda la jornada hasta poco antes de la misa vespertina. Finalmente, a las 19:30 horas, tendrá lugar la misa en sufragio por los cofrades difuntos, poniendo el broche final a unas fiestas que, un año más, han vuelto a demostrar la profunda devoción de Torrent hacia su patrona y la fuerza de sus tradiciones populares y religiosas.