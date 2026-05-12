Foios celebra su XV Feria Comercial, de Salud y Sostenibilidad del 15 al 17 de mayo

La Alameda, que es el nombre que recibe la plaza de España de Foios, acogerá del 15 al 17 de mayo la XV Feria Foios ‘Comercial, Bencuit, de salud y sostenibilidad’, que contará con estands de varios comercios del municipio de l’Horta Nord, un concurso de la tapa que ya es referencia en la comarca, descuentos exclusivos durante todo el fin de semana y un montón de actividades para todos los públicos.

El concejal de Comercio y Salud del Ayuntamiento de Foios, Paco Serrano, ha manifestado que “la Feria Foios ‘Comercial, Bencuit, de salud y sostenibilidad’ es una oportunidad excelente para que los negocios y profesionales de nuestro pueblo tengan una ventana extra de visibilidad en una ubicación muy transitada, nuestra Alameda, durante todo un fin de semana, lo que puede contribuir favorablemente al consumo en los establecimientos de proximidad de nuestra localidad”. “El 15, 16 y 17 de mayo también tendremos muchas actividades de animación, música, gastronomía, talleres y charlas, además de la magnífica feria de la tapa con precios competitivos”, ha añadido Serrano.

Colaboración de la Asociación de Comerciantes y Profesionales

Entre los expositores locales de la feria, organizada por la Concejalía de Comercio y Salud del Ayuntamiento de Foios y con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Foios (Acofip), las personas que se acerquen ese fin de semana a la localidad podrán disfrutar de las casetas de T&T Academy, ADUO, CS José Pastor, London School, Dormoa, Metrocòpia, Lencería Solo Para Mí, Flors i Detalls Alameda, El Vestuario de Valeria, Farmacia-Óptica Carceller, Los Hilos de Sara e Iván Carlos, además de otros comercios de la comarca de l’Horta Nord, que mostrarán su actividad y sus productos con diferentes ofertas y promociones.

En cuanto a la vertiente de salud y sostenibilidad, participan: el centro de salud de Foios, el Consejo de Salud Albalat-Foios-Vinalesa, Policlínica Estación, Orts Nutrición, Asociación Española de Ictiosis, Asociación Nueva Infancia, clínica dental Marco+Segura, la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (AVAFI), Lambda, Movilidad Urbana Sostenible, Gatos de Foios y Farmacia Estación.

Programación por días

La XV Feria Foios ‘Comercial, Bencuit, de salud y sostenibilidad’ arrancará el viernes 15 de mayo, a las 18 horas, con una cata de horchata, a cargo de ACOFIP. A las 18:30 horas, tendrá lugar el espectáculo inaugural ‘Diminuts’, de la compañía La Fam Teatre, y a las 19 horas se realizará un taller de psicología para niños y niñas, a cargo de CS José Pastor.

Concurso de la tapa

En torno de las 20 horas, empezará la primera jornada de la feria de la tapa ‘Bencuit’, que incluye el concurso de la tapa de Foios con premios de hasta 250 euros. Hasta la hora de cierre, se podrá disfrutar de multitud de degustaciones de los establecimientos de hostelería del municipio que participen, en ‘foodtrucks’ en un espacio con ambientación musical y animación.

El sábado

A las 11 de la mañana, del sábado 16 de mayo, empezará la segunda jornada de la feria. Además de poder disfrutar de todos los expositores desde esa hora, también está programado un taller de ergonomía con fisioterapeuta, a cargo de CS José Pastor. A las 11 horas, el pediatra de Foios contará el cuento ‘El punt’, dentro del proyecto Nacidos para leer en Vinalesa, en la carpa del centro de salud. Sobre las 11:30 horas, la matrona de Foios impartirá un taller de primeros auxilios para bebés, en la sala de exposiciones Fernando Barrachina, espacio que también acogerá el taller ‘Microbiota y salud’, a cargo de Maria Jordán, a las 12:30 horas. A esa hora, también habrá una cata de horchata a cargo de Tyrius Foios.

Por la tarde continuará la actividad a partir de las 18 horas, cuando empezará el pinta-caras, a cargo de London School. A las 20 horas será el turno del concierto de Doña Manteca, que se podrá disfrutar mientras se degustan los mejores mordiscos con la feria de la tapa ‘Bencuit’. También se realizarán escáneres de columna, ecografías y masajes gratuitos, a las 12:30 h, 18 h y 20:15 h, a cargo de CS José Pastor.

El domingo

El domingo 17 de mayo, a partir de las 11 horas, la Alameda de Foios volverá a ser el escenario de la feria. A las 11:30 horas, se entregarán los premios del concurso de la tapa ‘BenCuit’, que también incluye un galardón de 200 euros que otorgará el público. El concierto de Ramonets pondrá el broche de oro de la XV Feria Foios ‘Comercial, Bencuit, de salud y sostenibilidad’, que cerrará sus puertas a las 14 horas.