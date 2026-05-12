Alfafar emite una orden de desalojo para el super solidario del Barrio Orba

El conflicto entre el Ayuntamiento de Alfafar y la Koordinadora de Kolectivos del Parke ha llegado al extremo con la orden de desalojo del supermercado solidario. El consistorio ha emitido esta orden después de que contar con dos inspecciones sanitarias que evidencian la falta de condiciones apropiadas para el almacenamiento de alimentos, y de estar usando unas instalaciones municipales, el conocido como edificio Meral, de forma ilegal. Para el colectivo, la solidaridad está por encima de esos aspectos y afirma que no pueden dejar de atender a las cerca de 300 familias que acuden cada jueves al súper, y que no llegan a fin de mes. Es por eso, que han solicitado una reunión al gobierno local del PP para poder llegar a un acuerdo.

"Nosotros lo único que queremos es poder seguir ayudando a las familias. Si el problema es que estamos ocupando unas instalaciones municipales abrimos la puerta a negociar otros espacios. Aquí lo que pasa es que el ayuntamiento trata este asunto como un problema, y no como una necesidad, que es lo que es", señala Juanmi Fernández.

Para la koordinadora, la inspección de Sanidad "es una argucia política para intentar cerrar el súper. Llegó allí y ni siquiera levantó acta, todo muy raro", explica. Sin embargo, este diario ha tenido acceso ha dicho informe. La inspectora de Sanidad afirma que "el local donde almacenan los alimentos no presenta unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, se encuentra desorganizado: ventanas abiertas que comunican directamente con la calle sin protección antimosquitos, desconchados de pintura y soluciones de continuidad en el techo, bañera que utilizan de lavamanos con óxido y cenicero con colillas". También afirman que los congeladores y nevera no disponen de dispositivo de control de temperatura, donde se almacena producto a temperatura controlada y que la puerta de un congelador "está rota y con óxido".

Convocatoria. / Koordinadora Parke.

El ayuntamiento también afirma que el edificio Meral se va a someter a obras próximamente y que está ocupando un espacio de forma irregular "que además no se sabe si al tratarse de una primera planta, puede soportar el peso de los palés de alimentación que dejan ahí".

Colas del hambre

Para el consistorio, las "colas del hambre" atentan contra los principios de justicia social y afirma que las personas que tengan problemas , "deben entrar en el circuito de servicios sociales para ser tratadas como corresponden, el problema es que en esas colas no hay vecinos de Alfafar", señala el alcalde Juan Ramóm Adsuara.

Por su parte, desde el Parke afirman que "atendemos a familias de todos los pueblos, es un super comarcal", y que "gracias a la comida que les proporcionamos, estas familias pueden pagar los recibos de agua y luz. No estamos haciendo malo, solo estamos ayudando y siendo solidarios", por esa razón emplazan al Ayuntamiento de Alfafar a encontrar una solución "a través del diálogo".