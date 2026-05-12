Burjassot premia a sus alumnas y alumnos excelentes.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burjassot ha reunido a parte de la comunidad educativa del municipio para hacer entrega de los Premios Extraordinarios al rendimiento académico del curso 2024/2025 de primaria y secundaria, además de dos menciones especiales a las dos alumnas del IES Vicent Andrés Estellés que se alzaron con el segundo Premio Nacional en el Certamen de Jóvenes Investigadores 2025.

Este acto es uno de los más especiales que vive Burjassot en materia educativa ya que supone, tras el reconocimiento realizado por la Generalitat, que el Ayuntamiento reconozca también la valía y el esfuerzo de las y los estudiantes burjassotenses.

El alcalde

De manos del Alcalde de Burjassot, Rafa García y de la Concejala de Educación, Manuela Carrero, el acto comenzó con la entrega de los reconocimientos de primaria que, este año, han sido para: María Córdoba Gamborrino y Dafne Utrillas Placencia, del CEIP Miguel Bordonau; Anaïs Marzal Llorente y Lucas Salas Moshuk, del CEIP San Juan de Ribera, Guillem Gil Sánchez, Óscar Gil Zaldívar y Tian Ze Yang, del Colegio Natividad de Nuestra Señora y Óscar Blanco Benavent y Roque Simarro Varea, del Colegio San Miguel.

Secundaria

En secundaria, los reconocimientos han sido para Carla Almenar García y José Manuel Clemente Morilla, del Colegio Natividad de Nuestra Señora y para Claudia Sastre Cano, del IES Comarcal.

Premio nacional

Por último, también de manos del alcalde y de la concejala de educación, junto a la Concejala de Igualdad y Derechos de la Infancia, Yolanda Andrés, se hacía entrega de un reconocimiento a Mar Gutiérrez Cilla y Mireia Sánchez Manzano, ambas del IES Vicent Andrés Estellés que, el pasado año, se alzaron con el segundo Premio Nacional en el Certamen de Jóvenes Investigadores.

Todas y todos los galardonados de la tarde recibieron como premio a sus excelentes expedientes académicos un diploma y una tablet que, de seguro, les ayudará a continuar de manera magistral con su formación académica.