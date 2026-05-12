Catarroja usa insectos beneficiosos para combatir plagas en parques y jardines

Insectos contra insectos, esta es la fórmula de la lucha biológica que utiliza, desde hace tres años, el Ayuntamiento de Catarroja para luchar contra las plagas en los parques, jardines y también en el arbolado viario del municipio. Hace unas semanas, desde la Concejalía de Parque y Jardines, se comenzó con el reparto de larvas y ejemplares jóvenes de mariquitas, crisopas y otros insectos autóctonos para combatir las cochinillas algodonosas, los pulgones y otras plagas de forma natural.

El concejal de Urbanismo, Movilidad y Parques y Jardines, Martí Raga, ha explicado que "seguimos apostando por soluciones sostenibles y seguras para el mantenimiento de los espacios verdes del pueblo, especialmente en zonas próximas a los centros escolares y espacios muy frecuentados". Según Raga, "la lucha biológica nos permite reducir el uso de insecticidas y fumigaciones, protegiendo la salud de las personas usuarias de los parques, del personal municipal y también de las mascotas".

Además de controlar las plagas de forma más efectiva y respetuosa con el entorno, este tipo de tratamientos favorece la biodiversidad urbana y contribuye a generar ecosistemas más equilibrados en los espacios verdes municipales. La actuación se ha desarrollado con la coordinación de los técnicos municipales, el personal de Parcs i Jardins y la empresa encargada del servicio.

El concejal de Parques y Jardines, Martí Raga, suelta unas mariquitas. / A. C.

Plantación de 450 árboles

Esta apuesta por una gestión más sostenible de los espacios verdes se suma a las actuaciones que está impulsando el Ayuntamiento para recuperar la infraestructura verde del municipio tras los graves daños ocasionados por la dana de 29 de octubre de 2024. En este sentido, el consistorio ha iniciado recientemente la licitación del contrato para el suministro y plantación de 450 nuevos árboles en calles y espacios.

La riada provocó la pérdida de cerca de 700 árboles en el municipio, por lo que el Ayuntamiento sigue trabajando en la reposición progresiva del arbolado urbano. A estos 450 ejemplares se sumarán próximamente otros 225 árboles gracias a una subvención de la Unión Europea, lo que permitirá acelerar la recuperación de los espacios verdes y ampliar la cobertura vegetal del municipio.

Las nuevas plantaciones incluirán especies adaptadas al entorno urbano como perales ornamentales, fresnos, naranjos agrios, granados, adelfas o hibiscos arbóreos. "Recuperar el arbolado es también recuperar calidad de vida, sombra, biodiversidad y espacio público", ha destacado Martí Raga, quien ha remarcado que "la reconstrucción de Catarroja también pasa por hacer del pueblo un espacio más saludable, resiliente y sostenible".