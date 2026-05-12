Institutos y colegio públicos de Torrent han participado este martes de forma masiva en una manifestación con dos recorridos diferentes para confluir en la plaza Unión Musical. “Hemos organizado la marcha para visualizar nuestra lucha por la educación pública”, comenta Toni Gisbert, profesor del IES Serra Perenxisa y tutor de primero de la ESO, y uno de los coordinadores de los docentes, que también recalca la alta participación en la huelga con un seguimiento ayer de un 70% en este instituto, el 80% en otros centros y el 100% en el Federico Maicas. “Muy por encima de nuestras expectativas”, añade. “Hacía años que no había una manifestación en Torrent”, comenta, lo que demuestra la “unanimidad” porque “estamos defendiendo el futuro de la sociedad”.

Piden la dimisión de la consellera de Educación

Una de las marchas ha salido desde la plaza Obispo Benlloch, donde se han dado cita los institutos la Marxadella y Tirant lo Blanch, y los colegios Lope de Vega, Juan XXIII, Verge del Rosari, Sant Joan Baptista, El Molí y la Escuela de Adultos y la de Idiomas , que han recorrido la avenida al Vedat, con silbatos y lanzando consignas como: “Más salario, menos burocracia”, “luchando también se educa” y “no es salario, es dignidad “.

Las pancartas han avanzado desde el ayuntamiento hasta la plaza, donde las dos manifestaciones se han encontrado. La otra cabeza, la más numerosa, ha partido de la rotonda Reina Sofia, en la que se ha pedido la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí, con una nutrida comitiva de los IES La Marxadella y Veles e Vents, y los colegios Sant Pasqual, Federico Maicas, Miguel Hernández, Antonio Machado, Les Terretes y el CEE La Encarnación.

Cerca de 500 personas marchan en Torrent para defender la educación pública / Miguel Angel Montesinos

La plaza Unión Musical ha sido el punto de encuentro de estas cerca de 500 personas que han asistido a la marcha en sus dos recorridos.

"Defender la educación pública y de calidad"

Allí, los gritos se han unido para seguir pidiendo la dimisión de la consellera y defender la “educación pública y de calidad”. Después, los organizadores han leído un manifiesto en el que han defendido sus reivindicaciones que ha llevado a los profesores a la huelga indefinida, junto con la “incapacidad de la consellera, Carmen Ortí, y el gobierno valenciano para dialogar”, como han matizado, que ha provocado la “unanimidad sindical”.

Movilizaciones en la comarca

Picassent ha sido otra de las localidades que continúa con las movilizaciones del profesorado de los centros educativos públicos. Este martes los docentes han realizado un pasacalle hasta la plaza la Ermita. La asamblea de profesorado del IES l'Om portaba una pancarta reclamando "dignifiquem l'ensenyament públic valenciá". El CEIP Verge de la Vallivana lleva otra, que simulaba una pizarra, con emblemas como "per la dignitat de l'escola píublica" o "Tratios més baixes" o "zones inclusives". Los actos continuarán este jueves con una cena de hermandad de docentes y familias, también en la plaza de la Ermita.