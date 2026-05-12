Educación reubicará al alumnado de Els Germanells de Rafelbunyol en barracones durante las obras

El CEIP Els Germanells de Rafelbunyol funcionará de manera provisional con aulas prefabricadas mientras se desarrollan las obras de reparación integral del centro educativo, afectado por diversos problemas estructurales detectados en los últimos meses.

El Ayuntamiento de Rafelbunyol trasladó este lunes a las familias del colegio la propuesta provisional prevista para garantizar el inicio del curso escolar 2026-2027 “con todas las garantías de seguridad y funcionamiento educativo”. La reunión informativa, celebrada en el Auditori Municipal, contó con la participación del alcalde, Fran López; el concejal de Educación, Mario Carrera; representantes de la dirección del centro, miembros del AFA y familias de la comunidad educativa.

Durante el encuentro se informó de que la Conselleria d’Educació ha asumido la reparación integral del CEIP Els Germanells tras los informes técnicos y periciales realizados en los últimos meses. Según explicó el consistorio, la administración autonómica ya trabaja en la redacción y ejecución de las actuaciones necesarias para solucionar de forma definitiva las deficiencias detectadas en las instalaciones.

Aulas prefabricadas dentro del propio recinto escolar

Mientras avanzan esas obras, la solución provisional planteada pasa por instalar aulas prefabricadas dentro del propio recinto escolar para reagrupar progresivamente al alumnado que actualmente permanece reubicado en otros espacios. El objetivo es recuperar parte de la actividad educativa en el propio centro mientras se desarrollan las actuaciones estructurales.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, señaló durante la reunión que “lo más importante era trasladar a las familias una propuesta clara y unas garantías mínimas de estabilidad de cara al próximo curso”. Además, aseguró que el ayuntamiento mantendrá un seguimiento continuo del proceso junto a la dirección del centro, la asociación de familias y la Conselleria para supervisar el avance de las actuaciones y mantener informada a la comunidad educativa.

Por su parte, el concejal de Educación, Mario Carrera, destacó que las distintas administraciones trabajan conjuntamente para evitar que la situación provisional se prolongue más de lo previsto. “Las tres administraciones estamos trabajando conjuntamente para que esta situación transitoria no se dilate en el tiempo y los niños y niñas puedan volver cuanto antes a sus aulas”, afirmó.

Proceso completado durante el primer trimestre

La previsión trasladada por la Conselleria es que el proceso pueda completarse durante el primer trimestre del próximo curso, aunque los plazos dependerán de la evolución técnica y administrativa de las obras.

Desde el ayuntamiento también se anunció una nueva reunión de seguimiento prevista para el próximo mes de junio con el objetivo de actualizar la información sobre las reparaciones y el regreso progresivo al centro educativo.