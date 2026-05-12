La Diputación de Valencia invierte más de 660.000 euros en nueva maquinaria para la limpieza de playas

La Diputación de Valencia ha elegido la playa de Puçol para realizar la presentación de la nueva maquinaria destinada a la limpieza de las playas valencianas, en un acto que ha contado con alcaldes y concejales de distintos pueblos de l'Horta Nord junto al diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, que ha informado de los nuevos vehículos adquiridos por la institución provincial para mejorar el servicio provincial de limpieza de playas a los 16 municipios costeros que están adheridos a este servicio.

En concreto, la corporación provincial ha adquirido tres nuevos tractores, por un importe total de 553.575 euros; dos furgonetas, con una inversión conjunta de 53.845 euros; y un vehículo pickup, valorado en 54.437,9 euros. La inversión total destinada a estas incorporaciones asciende a 661.857,90 euros.

Dos rastrilladoras

Además, recientemente se han incorporado también siete vehículos UTV eléctricos y dos máquinas rastrilladoras de limpieza de playas, destinadas a reforzar las tareas de mantenimiento y apoyo logístico del servicio.

Presentación de la nueva maquinaria de la Diputación de Valencia para la limpieza de playas en Puçol. / Raquel Abulaila

El diputado Mascarell ha destacado que “la Diputació sigue apostando por un servicio esencial para los municipios de costa, modernizando los recursos disponibles y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones cada vez más complejas, como las que hemos vivido tras los temporales marítimos y la dana”.

El también alcalde de Xeraco ha subrayado además que “la renovación de maquinaria y vehículos permite ganar eficacia, reducir tiempos de actuación y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible y más adaptado a las necesidades actuales del litoral valenciano”.

La alcaldesa Carceller destaca la "rapidez y eficacia"

Por su parte, la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, ha valorado “el importante trabajo que desarrolla la Diputació en los municipios costeros a través del servicio de limpieza de playas”, y ha puesto en valor “la rapidez y eficacia de las actuaciones que se realizan para mantener el litoral en buenas condiciones durante todo el año, especialmente en momentos de mayor acumulación de residuos y restos vegetales”. La alcaldesa añadió que esta inversión «permitirá a Puçol contar con tres tractores dedicados a la limpieza de nuestras playas durante la próxima campaña».

La nueva maquinaria exhibida en la playa de Puçol. / Raquel Abulaila

También ha estado presente en la jornada el alcalde del Puig, Marc Oriola, que indicaba que "para un municipio como el nuestro, con 4 kilómetros de playa orientada sobre todo al público familiar, es fundamental este servicio de la Diputació", y valora que "los operarios ya estén trabajando para que el primer fin de semana de junio, que es cuando desde el ayuntamiento añadimos el servicio de socorristas, la arena esté en las mejores condiciones".

Nuevas inversiones para reforzar los trabajos

La presentación de los nuevos vehículos se enmarca en la estrategia de refuerzo del servicio impulsada por la Diputació de València, que recientemente aprobó nuevas inversiones en maquinaria e infraestructuras destinadas a mejorar la capacidad operativa del área de playas.

El diputado Mascarell junto a la alcaldesa Carceller. / Raquel Abulaila

Entre las actuaciones previstas se encuentra la adquisición de nueva maquinaria especializada para el mantenimiento y acondicionamiento del litoral, así como la habilitación de nuevas naves e instalaciones logísticas que permitirán optimizar la distribución territorial de los equipos y mejorar la conservación de los vehículos y maquinaria del servicio.

Acumulación de residuos

Además, esta mejora del servicio se produce en un año en el que la Diputació ya ha tenido que intensificar los trabajos de limpieza en el litoral como consecuencia de los temporales marítimos, que han provocado una acumulación significativa de restos vegetales y residuos en las playas.

Esta situación ha obligado a adelantar el inicio de la campaña de limpieza al mes de enero, tradicionalmente prevista para principios de marzo, con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas del litoral desde comienzos de año y dar respuesta a las necesidades de los municipios.

Dieciséis poblaciones costeras

El servicio provincial de limpieza de playas presta actualmente cobertura a 16 municipios del litoral valenciano, distribuidos entre las zonas norte, centro y sur de la costa provincial: Puçol, el Puig de Santa María, la Pobla de Farnals, Massalfassar, Foios, Meliana, Sueca, Mareny de Barraquetes, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia-Rafalcaid, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar y Piles.