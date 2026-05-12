Esquerra Unida y Totes amb Burjassot reeditarán su alianza para las elecciones municipales de 2027

Ya es oficial. Esquerra Unida (EU) de Burjassot y Totes amb Burjassot “reeditarán su alianza estratégica de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027”. Así lo han anunciado los coordinadores de ambas formaciones, Iván Arbildua y Adrián Juste, respectivamente: “Este acuerdo supone la continuidad del trabajo conjunto realizado en los últimos años, reafirmando un compromiso con la unidad, en la que mantenemos la coherencia y el trabajo a pie de calle”.

“La unidad no es una marca electoral, es un compromiso con los vecinos y las vecinas. Nosotros seguimos donde estábamos: construyendo una alternativa real para Burjassot”, explicaron desde la confluencia tras firmar el acuerdo.

Un liderazgo nuevo para un proyecto amplio

Iván Arbildua (EU), para quien “esta alianza no es un punto de llegada sino de partida”, encabezará la lista de la coalición de izquierdas. “Estamos construyendo una casa común. Las siglas son importantes, pero el proyecto está por encima. Queremos sumar colectivos, movimientos sociales y personas a título individual que quieran un Burjassot más valiente”, manifestó el cabeza de lista elegido.

Espacio abierto y participativo

Aunque la base del acuerdo ya está cerrada, la candidatura “nace con vocación de convertirse en un frente amplio”. Tanto el programa electoral como la denominación definitiva de la lista “se decidirán de manera horizontal” en los próximos meses. “No buscamos solamente llenar una lista, buscamos gente que quiera tener voz y voto en el futuro de nuestro pueblo”, aclararon.

"Alternativa sólida" al gobierno del PSPV-PSOE

El “objetivo final” de la coalición es “ofrecer una alternativa sólida a las políticas de estancamiento del actual gobierno del PSOE y Rafa García”. En ese sentido, la confluencia de EU y Totes amb Burjassot continúa manteniendo “conversaciones abiertas con otras fuerzas políticas y actores sociales para configurar la unidad más amplia posible de la izquierda transformadora en Burjassot”.