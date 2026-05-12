Gastronómica de Aldaia transformará el Cinturó Verd en un escaparate culinario el 29 y 30 de mayo

La Asociación de Comercio de Aldaia (ACODA) dio así el pistoletazo de salida a uno de los proyectos de dinamización comercial más importantes del año, una cita que se ha consolidado como referente en la promoción de la gastronomía local, la actividad comercial y la vida social del municipio, y que se celebrará el 29 y 30 de mayo en el Cinturó Verd.

Durante la presentación se dieron a conocer las tapas, creaciones culinarias, vinos y bebidas que ofrecerán la casi una veintena de establecimientos participantes durante la celebración de Gastronómica, un evento que sigue creciendo edición tras edición y que transformará Aldaia durante el último fin de semana de mayo en un gran escaparate gastronómico.

Objetivos

Esta feria nace con el objetivo de generar economía local, fortalecer el tejido comercial y hostelero y ofrecer a la ciudadanía una experiencia de calidad en un espacio emblemático como el Cinturó Verd, con una programación que combina gastronomía, música en directo, actividades infantiles y propuestas pensadas para todos los públicos.

Acto de presentación

El acto de presentación supuso además una oportunidad para presentar oficialmente esta nueva edición y reunir a profesionales del sector, representantes institucionales y colaboradores en torno a un proyecto que representa una apuesta firme por el comercio de proximidad y la identidad local.

La presidenta de ACODA, Leo García, quiso agradecer a los comercios participantes “su esfuerzo y dedicación para hacer que Gastronómica sea una realidad, nadie como los autónomos sabemos lo que cuesta subir una persiana cada mañana y sacar adelante un proyecto”.

En esta línea, el concejal de Comercio, Santiago Ruiz, mostró su gratitud a todas las personas y entidades “que de una forma u otro colaboran en esta iniciativa”. Por su parte, el alcalde, Guillermo Luján, invitó a todos “a seguir trabajando juntos, de la mano, para continuar recuperando el aliento, creciendo cada día y dotando de vitalidad a nuestro tejido comercial local”. Una noche para abrir boca, descubrir sabores, compartir propuestas y confirmar que Aldaia vuelve a convertirse en punto de encuentro para la mejor gastronomía y el mejor comercio local.