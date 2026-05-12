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Reconstrucción dana

El Gobierno invierte 2,4 millones para mejorar la resiliencia del cuartel de la Guardia Civil en Paiporta

Las obras de rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de Paiporta avanzan a buen ritmo tras los daños de la dana

Visita de Pilar Bernabé a las obras de reconstrucción del cuartel de la Guardia Civil de Paiporta.

Visita de Pilar Bernabé a las obras de reconstrucción del cuartel de la Guardia Civil de Paiporta. / Delegación de Gobierno

Redacción Levante-EMV

Paiporta

Las obras de rehabilitación y mejora del acuartelamiento de la Guardia Civil en Paiporta continúan su curso tras los daños sufridos a consecuencia de la dana. Este martes, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, han visitado las infraestructuras y dependencias afectadas para evaluar las distintas intervenciones que se están llevando a cabo a buen ritmo en la recuperación de sus servicios y actividad.

Inversión de 2,4 millones

Con una inversión de más de 2,4 millones del Gobierno de España, las obras de reconstrucción del cuartel de la Guardia Civil de Paiporta, suponen “un paso más en la recuperación de las infraestructuras del municipio, pero también para garantizar la seguridad tanto de nuestras vecinas y vecinos, como de los propios efectivos de la Guardia Civil”, señalaba el alcalde, quien a su vez ha reafirmado “el firme compromiso y colaboración del ayuntamiento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes siempre han estado al lado de la ciudadanía, para atenderla y protegerla, y que, necesitan tener unas instalaciones avanzadas, así como disponer de mejores recursos para poder ejercer su labor con la profesionalidad y el respeto que merecen”.

Un momento durante la visita de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al cuartel de la Guardia Civil de Paiporta.

Un momento durante la visita de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al cuartel de la Guardia Civil de Paiporta. / A. Paiporta

Por su parte, Bernabé, señalaba que las intervenciones puestas en marcha por el Gobierno de España en la rehabilitación de los acuartelamientos afectados por la dana “no recuperarán la fisonomía del 29 de octubre, sino que estarán mejor, serán más resilientes, más eficientes, y prestarán un mejor servicio a la ciudadanía, un espacio de mayor proximidad, de mayor confidencialidad y de mayor confortabilidad para los guardias y las guardias, pero también para la ciudadanía que viene y se acerca a estos cuarteles”.

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Un momento durante la visita de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al cuartel de la Guardia Civil de Paiporta.

Un momento durante la visita de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al cuartel de la Guardia Civil de Paiporta. / A. Paiporta

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