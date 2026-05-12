La Mancomunitat de l'Horta Sud lanza en junio una ruta cicloturista homenaje a la dana

La Mancomunitat de l'Horta Sud apuesta por no solo recuperar el turismo sino mejorarlo y adaptarlo a las nuevas realidades tras el varapalo que supuso la devastación de la dana, que acabó con gran parte del patrimonio y del tejido cultural y social.

La entidad ha aprobado para los próximos cuatro años este nuevo plan, que finalizó en 2024, y que cuenta con una subvención de 100.000 euros de la Diputació de València, no así de la Generalitat Valenciana que se ha desmarcado, y que ya presentó en Fitur en Madrid, con un gran éxito.

Novedades

Una de las grandes novedades es la inclusión de rutas cicloturistas, "una experiencia piloto en la comarca y que atiende a la demanda y también a la defensa de una movilidad sostenible", ha apuntado el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes.

Ruta por las creaciones surgidas tras la riada

Entre las rutas destaca una en homenaje a la dana, que ya se pondrá en marcha este próximo mes de junio. "Se trata de un recorrido que pasará por creaciones culturales surgidas tras la riada como los murales que hay en Benetússer o el bosque de acero de Torrent, en Mas del Jutge, pero siempre acabando la visita en el Museo Comarcal para conocer el proyecto "Salvem les fotos", apunta Cabanes, quien añade que se irán modificando conforme se acaben todas las obras del "Anell Verd" que tienen como objetivo conectar la comarca a través de vías ciclistias.

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, junto a Susana Lázaro y Eva Martínez, de Via Heraclia. / Pilar Olaya

Esta ruta viene ligada a la campaña lanzada en Fitur bajo el nombre "torna a l'Horta Sud", para invitar a los voluntarios que ayudaron en la riada a que volvieran y que conocieran cara distinta de la comarca y de nuestros municipios. Enseñarles que somos en espacio rico en patrimonio", señala.

Patrimonio, naturaleza y gastronomía

Esta se trata de una de las 19 campañas presentadas este martes por la empresa Via Heraclia, adjudicataria del Plan Estratégico de Truismo, bajo sus representantes Susana Lázaro y Eva Martínez, y que están englobadas en tres grandes líneas de produto: Horta Sud cultural, natural y gastro, que se complementan entre ellas.

"En el cultural engloba eventos cuturales y musicales, poner en valor nuestras fiestas y manifestaciones culturales, así como el patrimonio material e inmaterial. en el natural como no podía ser menos llevar a los visitantes a conocer los espacios naturales, l'Albufera y por supuesto en el Gastro, enseñar nuestros productos locales y de proximidad, y nuestros mercados municipales", explica Martínez.

"Guía del esmorzaret"

Dentro de la línea de gastronomía, destaca una "guía del esmorzaret", de momento on line, para destacar esa ya "tradición autóctona" además "aprovechando que tenemos cinco locales hosteleros con el galardón Cacau d'Or", explica Lázaro.

El objetivo también, explican, es la conexión entre los 20 municipios, complementar sus ofertas.