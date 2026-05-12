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Paterna despliega maquinaria especializada para su novena campaña de limpieza urbana en los barrios

La novena edición de la campaña intensiva busca mejorar la salubridad y la imagen del municipio con baldeo, barrido y desinfección.

Operarios baldean un parque durante la novena campaña de limpieza intensiva en Paterna.

Operarios baldean un parque durante la novena campaña de limpieza intensiva en Paterna. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha una nueva campaña intensiva de limpieza urbana, una actuación especial que alcanza ya su novena edición y que tiene como objetivo reforzar la limpieza, higienización y mantenimiento de calles, mobiliario urbano y espacios públicos en todos los barrios de la ciudad.

Durante los meses de mayo, junio y julio, el consistorio desarrollará un amplio dispositivo especial destinado a la limpieza en profundidad de calles, aceras, plazas, jardines y parques infantiles, así como de diferentes elementos del mobiliario urbano como contenedores, papeleras, bancos o farolas, entre otros. Los trabajos incluyen actuaciones de baldeo, barrido, desinfección e higienización para seguir mejorando la salubridad, el estado de conservación y la imagen urbana del municipio.

Furgón hidrolimpiador

El operativo cuenta con personal especializado y maquinaria específica, entre la que destacan un furgón hidrolimpiador, una barredora mecánica, una cuba de baldeo y equipos de desbroce, que actuarán de manera coordinada en los distintos barrios de Paterna.

El concejal de Servicios, Vicente Sánchez

El concejal de Servicios y Control de Barrios, Vicente Sánchez, ha destacado que “mantener Paterna en las mejores condiciones de limpieza es una prioridad para el equipo de gobierno”. Además, el edil ha subrayado que esta campaña “permite reforzar y optimizar el estado de conservación de los espacios urbanos durante todo el año, intensificando los trabajos habituales mediante actuaciones a fondo en calles, aceras, plazas y zonas verdes y contribuyendo así a una ciudad más cuidada, agradable y sostenible”.

Asimismo, Sánchez ha explicado que esta iniciativa se complementa con otras actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento y la empresa pública Gestión y Servicios de Paterna (Gespa), como la hidrolimpieza de zonas verdes, además de los servicios ordinarios de limpieza viaria y los dispositivos especiales habilitados durante eventos culturales, festivos y deportivos.

Noticias relacionadas y más

Coordinación con el ecoparque

Con el objetivo de seguir fomentando la colaboración ciudadana, el operativo también se coordina con servicios municipales como la recogida de muebles y enseres, el Ecoparque y el Ecoparque móvil, así como con campañas informativas dirigidas a los vecinos y vecinas para facilitar conjuntamente el mantenimiento y la limpieza de la ciudad.

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