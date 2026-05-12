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Bienestar animal

La Protectora de Burjassot lanza la campaña “No compres uno de raza, adopta uno sin casa”

La SPAB de Burjassot promueve la adopción frente a la compra para evitar la cría indiscriminada y dar hogar a quien más lo necesita

La Protectora de Animales de Burjassot en uno de sus rastrillos solidarios.

La Protectora de Animales de Burjassot en uno de sus rastrillos solidarios. / Vicent Ruiz Sancho / s

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

Con el lema “¡Adopta y salva una vida!”, la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) ha lanzado su campaña de mayo “No compres uno de raza, adopta uno sin casa”, especialmente dirigida a aquellas personas que deseen incorporar al hogar perros y gatos.

Tal como explican desde la SPAB, “hay muchos animales soñando con una nueva oportunidad, corazones llenos de ternura y fidelidad, que han sido dejados atrás, esperando el momento de encontrar un hogar donde puedan ser felices para siempre. Merecen a alguien que les ofrezca amor, cuidado y seguridad, una familia que los reciba y los quiera sin condiciones”.

Cinco razones

El colectivo aduce cinco razones para optar por la adopción frente a la compra. La SPAB considera que el hecho de adoptar contribuye a “no fomentar la cría de animales”, que “es un ejemplo ético y responsable”, que “da un hogar a quien más lo necesita”, que con este compromiso “se hace un hueco en un refugio a otro animal abandonado” y que constituye “todo un apoyo a las asociaciones animalistas”.

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En el mercado medieval

Por otra parte, desde la Protectora recuerdan que, desde este próximo viernes –día 15– hasta el domingo, participarán en el Mercado Medieval de Burjassot. Allí instalarán una parada de recogida solidaria de productos alimenticios e higiénico-sanitarios destinada a los animales que la SPAB tiene a su cuidado.

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