El proyecto educativo que acerca la historia de Torrent a 900 escolares de Primaria

El proyecto educativo “Torrent: la història de la meua ciutat”, que combina lectura, actividades didácticas y rutas culturales para despertar entre los más jóvenes el interés por el pasado torrentino y reforzar su vínculo con la ciudad, ha llegado este curso a 900 escolares de 5º y 6º de Primaria de los distintos centros educativos del municipio, consolidándose como una de las propuestas culturales y educativas de mayor implantación en la ciudad.

La iniciativa del Ayuntamiento de Torrent, desarrollado junto a Natura y Cultura, está dirigido al alumnado tiene como eje principal la lectura del libro ‘Betlem Petrie i el misteri de la Torre’, una obra ambientada en distintas épocas históricas que permite al alumnado descubrir la evolución de Torrent desde la etapa andalusí hasta la actualidad, utilizando la Torre como hilo conductor de la narración.

Los alumnos conocen edificios del patrimonio local. / A. T.

Un proyecto que une educación, patrimonio e identidad local

El programa educativo se desarrolla a través de distintas fases coordinadas entre el Ayuntamiento, Natura y Cultura y los centros escolares participantes. El alumnado recibe ejemplares del libro y trabaja posteriormente en el aula contenidos relacionados con la historia local, la comprensión lectora y el patrimonio cultural mediante materiales didácticos específicos diseñados para el proyecto.

Posteriormente, los escolares participan en una visita guiada al casco histórico de Torrent, recorriendo espacios emblemáticos como la Torre, la plaza de la Iglesia, la calle Cervantes o la Porta de l’Horta de la Iglesia de la Asunción, entre otras ubicaciones, reforzando así los conocimientos adquiridos durante el trabajo en el aula mediante dinámicas grupales y actividades participativas.

El proyecto contempla además talleres, juegos educativos, materiales interactivos y actividades adaptadas a cada grupo, apostando por una metodología activa y experiencial que favorece el aprendizaje desde la participación y el descubrimiento.

La propuesta educativa trabaja también aspectos curriculares relacionados con la historia, el patrimonio material e inmaterial, la memoria democrática, las sociedades medievales y modernas o la importancia de conservar los elementos históricos y culturales del entorno más cercano.

Tras meses de trabajo en las aulas y visitas al patrimonio histórico de la ciudad, el proyecto encara ahora su fase final con las últimas actividades programadas junto a los centros educativos participantes.

El Año Jaume I protagonizará el cierre especial del proyecto

Como novedad destacada de esta edición, el proyecto culminará con una programación especial vinculada al Año Jaume I, incorporando un concurso creativo y una exposición abierta al público en el Centre d’Informació Juvenil (CIJ).

Bajo el título “¿Para ti quién fue el rey Jaume I?”, las clases participantes deberán elaborar proyectos cooperativos en distintos formatos -como maquetas, murales, videoclips o creaciones artísticas- inspirados en la figura histórica del monarca y en la relación entre la historia medieval y la ciudad de Torrent.

Todos los trabajos formarán parte de una exposición que podrá visitarse en el CIJ del 26 de mayo al 2 de junio, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro entre educación, creatividad y patrimonio histórico.

Los estudiantes visitan la Torre, dentro del programa. / A. T.

Además, las dos clases ganadoras obtendrán como premio una excursión cultural al centro histórico de València y a La Almoina para conocer de primera mano el pasado medieval valenciano y completar así la experiencia educativa iniciada en Torrent.

Una iniciativa consolidada y con recursos exclusivos

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha contado ya con la participación de más de 1.700 alumnos y alumnas, consolidándose progresivamente en los centros educativos del municipio.

La iniciativa cuenta además con materiales y contenidos exclusivos desarrollados específicamente para Torrent, incluyendo el libro, los personajes, las actividades y los recursos didácticos asociados, todos ellos creados por Natura y Cultura y vinculados a la colección protagonizada por la arqueóloga Betlem Petrie.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado que “este proyecto representa una manera diferente y muy efectiva de acercar nuestra historia a los más jóvenes, haciéndoles protagonistas de su propio aprendizaje y despertando su interés por el patrimonio de Torrent desde edades tempranas”.

Sánchez ha subrayado además que “la gran participación de los centros educativos demuestra que esta iniciativa funciona, que ilusiona al alumnado y que ayuda a fortalecer el sentimiento de pertenencia a la ciudad a través de la cultura, la lectura y el conocimiento de nuestras raíces”.

El edil también ha querido poner en valor la incorporación de las actividades vinculadas al Año Jaume I, señalando que “este cierre especial permitirá ampliar todavía más el alcance educativo y cultural del proyecto, fomentando la creatividad, el trabajo cooperativo y el conocimiento de una figura histórica fundamental para nuestra historia y nuestra identidad valenciana”.