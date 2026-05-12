Servicios Sociales de Sedaví reconocidos en Madrid por su labor tras la dana

La labor de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sedaví durante la dana del 29 de octubre de 2024 ha sido reconocida en Madrid, en un encuentro organizado por la Mancomunidad de Mejorada del Campo, donde la directora del departamento, Mar Pérez González, acompañada por la psicóloga municipal, Inmaculada March, presentaron la ponencia “De la emergencia a la reconstrucción”.

En su intervención, se expuso el trabajo realizado por el consistorio desde las primeras horas de la catástrofe hasta el actual proceso de recuperación social y comunitaria, poniendo en valor la capacidad de reacción del consistorio ante una situación sin precedentes que afectó a más de 1.000 hogares, infraestructuras municipales, centros educativos, comercios y espacios públicos, además de provocar la pérdida de nueve vidas.

Atención inmediata

Los Servicios Sociales municipales desempeñaron un papel esencial en la atención inmediata a la ciudadanía, activando dispositivos de urgencia para garantizar alojamiento, alimentación, medicación, ropa, apoyo emocional y atención a las personas más vulnerables. Asimismo, se coordinó un amplio operativo junto a Policía Local, Protección Civil, brigadas municipales, entidades del Tercer Sector, personal sanitario y voluntariado especializado.

Liderazgo público

La experiencia de Sedaví fue destacada en Madrid como un ejemplo de liderazgo público, coordinación institucional y acompañamiento social en contextos de emergencia, especialmente ante fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

La ponencia también sirvió para reivindicar la necesidad de reforzar los Servicios Sociales municipales como estructura esencial en la gestión de crisis, así como la importancia de contar con protocolos específicos, mayor integración en los órganos de emergencia y una reducción de la burocracia para facilitar el acceso a ayudas.

Desde el Ayuntamiento de Sedaví se ha agradecido el reconocimiento recibido y la colaboración de todas las administraciones, entidades sociales y profesionales que participaron en la respuesta y reconstrucción tras la dana. “La reconstrucción no es solo física; también es social, emocional y comunitaria y el Ayuntamiento de Sedaví así lo ha reivindicado desde el primer día”, destacó Mar Pérez durante su intervención.