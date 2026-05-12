El tanatorio de Alfafar, dañado por la dana, reabrirá sus puertas antes del verano

El Ayuntamiento de Alfafar ha firmado el acta de recepción de las obras de reconstrucción del tanatorio municipal, unas instalaciones que quedaron gravemente dañadas tras el paso de la dana. Con este trámite finaliza la fase principal de reconstrucción tanto del tanatorio como del cementerio municipal.

Inversión de cerca de 800.000 euros

La inversión total del proyecto de reconstrucción del tanatorio ha sido de cerca de 800.000 euros, destinados a recuperar y modernizar la infraestructura. esenciales para el municipio. Los trabajos han permitido rehabilitar el espacio afectado por las inundaciones, reparar los daños estructurales y renovar las instalaciones del tanatorio con el objetivo de garantizar una atención adecuada a las familias y recuperar cuanto antes la normalidad en unos servicios públicos especialmente sensibles para la ciudadanía.

Alfafar firma el fin de obra de la reconstrucción del tanatorio municipal. / A. Alfafar

Previsión apertura antes del verano

Tras la finalización de las obras, el consistorio trabaja ahora junto a la empresa concesionaria, la funeraria Bort, para ultimar los detalles necesarios para la puesta en marcha definitiva del servicio de tanatorio, así como algunos aspectos pendientes relacionados con el cementerio municipal. La previsión municipal es que el tanatorio pueda abrir sus puertas antes del verano, permitiendo así que los vecinos y vecinas de Alfafar puedan volver a disponer de este servicio en el municipio y evitar desplazamientos fuera de la localidad para velar a sus familiares y seres queridos.

El concejal de Cementerio, Carles Muñoz, ha señalado que “después de todo lo dañadas que quedaron estas instalaciones por la dana, es una alegría ver el trabajo ya prácticamente finalizado”.