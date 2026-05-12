Reconstrucción
El tanatorio de Alfafar, dañado por la dana, reabrirá sus puertas antes del verano
El tanatorio municipal, gravemente dañado por la dana, recupera su funcionalidad tras una inversión de 800.000 euros
El Ayuntamiento de Alfafar ha firmado el acta de recepción de las obras de reconstrucción del tanatorio municipal, unas instalaciones que quedaron gravemente dañadas tras el paso de la dana. Con este trámite finaliza la fase principal de reconstrucción tanto del tanatorio como del cementerio municipal.
Inversión de cerca de 800.000 euros
La inversión total del proyecto de reconstrucción del tanatorio ha sido de cerca de 800.000 euros, destinados a recuperar y modernizar la infraestructura. esenciales para el municipio. Los trabajos han permitido rehabilitar el espacio afectado por las inundaciones, reparar los daños estructurales y renovar las instalaciones del tanatorio con el objetivo de garantizar una atención adecuada a las familias y recuperar cuanto antes la normalidad en unos servicios públicos especialmente sensibles para la ciudadanía.
Previsión apertura antes del verano
Tras la finalización de las obras, el consistorio trabaja ahora junto a la empresa concesionaria, la funeraria Bort, para ultimar los detalles necesarios para la puesta en marcha definitiva del servicio de tanatorio, así como algunos aspectos pendientes relacionados con el cementerio municipal. La previsión municipal es que el tanatorio pueda abrir sus puertas antes del verano, permitiendo así que los vecinos y vecinas de Alfafar puedan volver a disponer de este servicio en el municipio y evitar desplazamientos fuera de la localidad para velar a sus familiares y seres queridos.
El concejal de Cementerio, Carles Muñoz, ha señalado que “después de todo lo dañadas que quedaron estas instalaciones por la dana, es una alegría ver el trabajo ya prácticamente finalizado”.
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- La manifestación de docentes desborda València y los sindicatos cifran el seguimiento alrededor del 90%
- El TSJCV avala los servicios mínimos de Educación para la huelga y prima el derecho a la educación
- La consellera de Educación va al choque con los sindicatos y trabaja en planes para un conflicto prolongado
- Anestesistas y cirujanos de 6 hospitales se niegan a hacer cirugías por la tarde para reducir las listas de espera
- Un concejal del PP de Xàtiva a los profesores: 'Más faena y menos tonterías les diría
- Miles de docentes inician paro indefinido en protesta por las condiciones laborales
- El mensaje de la oceanógrafa valenciana tras bajar del barco del hantavirus: 'Adiós, Hondius. Nos vemos el próximo año