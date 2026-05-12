Torrent abre la convocatoria de ayudas de 400 euros para familias monoparentales con bajos ingresos

Las familias monoparentales de Torrent pueden solicitar las ayudas de 400 euros que concede el Ayuntamiento a aquellas unidades con bajos ingresos, correspondientes al ejercicio 2026. Esta iniciativa refuerza el compromiso municipal con la protección social y el apoyo directo a las familias que más lo necesitan.

Esta línea de ayudas, enmarcada dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, tiene como principal objetivo aliviar la carga económica de las familias monoparentales, facilitando recursos que contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos.

Un apoyo directo a las familias en situación de mayor vulnerabilidad

La convocatoria aprobada contempla una dotación global de 40.000 euros, que permitirá conceder ayudas individuales de 400 euros a las familias beneficiarias. Estas ayudas se otorgarán mediante un sistema de concurrencia competitiva, priorizando a aquellas unidades familiares con menor renta per cápita.

Podrán acceder a estas subvenciones las familias monoparentales residentes en Torrent que se encuentren en situación de bajos ingresos y cumplan los requisitos establecidos, incluyendo la posesión, o solicitud en trámite, del título oficial de familia monoparental expedido por la Generalitat Valenciana.

Cobertura de gastos esenciales para el bienestar familiar

Uno de los aspectos más destacados de estas ayudas es su orientación directa a cubrir necesidades básicas del día a día. En este sentido, se consideran subvencionables gastos como: alimentación infantil y básica; vivienda y suministros; productos de puericultura; tratamientos médicos de los menores; y gastos vinculados a la conciliación familiar. Todo ello con el objetivo de garantizar unas condiciones de vida dignas y favorecer la estabilidad económica de estas familias.

Criterios sociales para garantizar una distribución justa

La concesión de las ayudas se realizará atendiendo a criterios objetivos basados en la renta per cápita de la unidad familiar, otorgando mayor puntuación a quienes se encuentren en situaciones económicas más desfavorables. Asimismo, se contemplan factores adicionales como la existencia de diversidad funcional en alguno de los miembros de la familia, reforzando así el carácter social de la convocatoria.

Compromiso municipal con la igualdad y la protección familiar

La aprobación de estas ayudas responde a la voluntad del Ayuntamiento de continuar desarrollando políticas públicas centradas en las personas, especialmente en aquellas familias que afrontan mayores dificultades para conciliar, sostener económicamente el hogar y garantizar el bienestar de sus hijos.

En este sentido, la concejal de Familia, Mª Ángeles Lerma, ha destacado que “estas ayudas suponen un respaldo directo y necesario para muchas familias monoparentales de Torrent que, en solitario, asumen la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Desde el Ayuntamiento queremos estar a su lado y facilitarles recursos que les ayuden en su día a día”.

Asimismo, Lerma ha subrayado que “no se trata solo de una ayuda económica, sino de una medida que apuesta por la igualdad de oportunidades, por la conciliación y por garantizar que todos los niños de Torrent crezcan en condiciones adecuadas, independientemente de la situación familiar”.

Finalmente, la edil ha incidido en que “seguimos avanzando en políticas sociales útiles, cercanas y pensadas para mejorar la vida de las personas, poniendo el foco en quienes más lo necesitan y reforzando la red de apoyo municipal a las familias”.

Procedimiento y tramitación

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde mañana, 13 de mayo, hasta el próximo 23 de junio de 2026, ambos inclusive, pudiendo tramitarse a través del enlace de la sede electrónica municipal.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Torrent continúa consolidando su apuesta por una ciudad más justa, cohesionada y comprometida con las familias, reforzando las políticas sociales como eje fundamental de su acción de gobierno.