La Policía Nacional enseña a los ciudadanos de Torrent a evitar nuevas modalidades delictivas

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha organizado una nueva charla informativa bajo el título “Autoprotección ante nuevas modalidades delictivas”, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional de Torrent junto a la brigada de Policía Judicial, con el objetivo de acercar a la ciudadanía herramientas prácticas de prevención y seguridad frente a los delitos más frecuentes en entornos urbanos.

La sesión tendrá lugar el próximo martes 19 de mayo, a las 19:00 horas, en la Sala Cívica de l’Antic Mercat, y está especialmente dirigida a población adulta y personas mayores, aunque permanece abierta a toda la ciudadanía. La charla combinará explicaciones divulgativas, recomendaciones prácticas y un espacio de participación para resolver dudas y compartir experiencias relacionadas con situaciones reales de fraude o inseguridad cotidiana.

La iniciativa se enmarca dentro de la línea de trabajo impulsada por el Ayuntamiento de Torrent en materia de prevención, información ciudadana y promoción de la seguridad, dando continuidad a las acciones formativas desarrolladas junto a la Policía Nacional durante los últimos años sobre ciberdelincuencia y protección ciudadana.

Consejos para prevenir estafas y delitos

Durante la charla, agentes especializados de la Policía Nacional abordarán las principales modalidades delictivas que afectan actualmente a la ciudadanía, muchas de ellas vinculadas al uso de teléfonos móviles, internet o técnicas de engaño cada vez más sofisticadas.

Entre los temas que se tratarán destacan las falsas llamadas bancarias, los mensajes fraudulentos mediante SMS o aplicaciones de mensajería, la conocida estafa del “hijo en apuros”, los fraudes en compras online o la suplantación de identidad. También se ofrecerán recomendaciones para detectar intentos de engaño y actuar correctamente ante posibles situaciones de riesgo.

Asimismo, los agentes explicarán cómo proteger los dispositivos móviles y las cuentas personales, haciendo especial hincapié en la importancia de utilizar contraseñas seguras, extremar la precaución en redes sociales y desconfiar de mensajes o enlaces sospechosos. La sesión incluirá además referencias a nuevas formas de engaño vinculadas al uso de inteligencia artificial y herramientas digitales avanzadas.

Seguridad en la vía pública y prevención en viviendas

Otro de los bloques de la jornada estará centrado en la delincuencia urbana y en las medidas básicas de autoprotección que pueden aplicarse en la vida cotidiana para reducir riesgos y mejorar la seguridad personal.

La Policía Nacional ofrecerá consejos relacionados con la prevención de robos por distracción, hurtos en la vía pública, seguridad en cajeros automáticos o medidas básicas de protección en viviendas y comunidades vecinales. Además, se abordará la importancia de la colaboración ciudadana y de la denuncia inmediata ante cualquier hecho delictivo.

La charla incluirá también pautas claras sobre cómo actuar en caso de haber sido víctima de una estafa o delito, qué pasos seguir para conservar pruebas y qué recursos policiales están disponibles para recibir asistencia y presentar denuncias.

Torrent refuerza su apuesta por la prevención y la información ciudadana

La concejala de Participación Ciudadana, Anna Penella, ha destacado que “la información y la prevención son fundamentales para que la ciudadanía pueda protegerse frente a delitos que cada vez son más sofisticados y frecuentes. Queremos ofrecer a nuestros vecinos y vecinas herramientas útiles y cercanas que les ayuden a actuar con seguridad en situaciones cotidianas”.

Penella ha subrayado además que “muchas de estas estafas afectan especialmente a personas mayores o a colectivos más vulnerables, por lo que es fundamental acercar este tipo de formación de una manera clara, accesible y práctica. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando junto a la Policía Nacional para reforzar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”.

La concejala ha añadido también que “estas charlas no solo permiten prevenir delitos, sino también generar confianza, resolver dudas y fomentar una cultura de autoprotección y colaboración ciudadana que resulta esencial en la sociedad actual”.

Actividad gratuita y abierta al público

La entrada a la charla será libre hasta completar aforo. Desde el Ayuntamiento de Torrent se anima a participar a vecinos y vecinas de todas las edades, especialmente a personas mayores, asociaciones vecinales y familias interesadas en conocer recomendaciones prácticas para mejorar su seguridad en el día a día.