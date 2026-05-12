Torrent se vuelca con la Virgen de los Desamparados en un multitudinario y emotivo traslado hasta San Luis Bertrán

La ciudad de Torrent volvió a demostrar anoche la profunda devoción que profesa a su patrona, la Virgen de los Desamparados, durante uno de los actos más esperados, multitudinarios y emotivos de las fiestas patronales: el tradicional traslado de la imagen desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora hasta la Parroquia de San Luis Bertrán, templo en el que la Virgen permanecerá durante todo el año en su capilla.

A las 21:00 horas las calles del centro histórico comenzaron a llenarse de vecinos y devotos que acompañaban el paso de la patrona. Familias enteras, niños, mayores y representantes de asociaciones y colectivos de la ciudad quisieron acompañar a la Virgen en una noche marcada por la fe, la tradición y el sentimiento torrentino.

El traslado de la imagen frente al Ayuntamiento deTorrent. / A. T.

La imagen salió desde la Parroquia de la Asunción entre aplausos y vivas a la Virgen, iniciando un recorrido cargado de simbolismo por la calle de la Iglesia, Plaza Mayor, calle San Cristóbal, plaza Obispo Benlloch y la calle Ramón y Cajal hasta llegar a San Luis Bertrán. A lo largo de todo el trayecto, centenares de torrentinos y torrentinas acompañaron a hombros a la patrona, arropándola con versos, vítores y continuas muestras de cariño.

Participación popular

Uno de los aspectos más destacados de la noche volvió a ser la participación popular. Numerosos balcones aparecían engalanados para la ocasión y, al paso de la Virgen, se sucedieron las lluvias de pétalos que cubrieron las calles del casco histórico creando imágenes de enorme belleza. Además, diferentes altares improvisados como el de la Falla de la Plaça y puntos del recorrido sirvieron para dedicar poesías y versos a la patrona, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

La alcaldesa y las Falleras Mayores en el balcón. / A. T.

Entre las escenas más emotivas de la noche destacó la presencia de numerosas familias que aprovecharon el paso de la Virgen para presentar a sus recién nacidos. Muchos padres elevaron a sus hijos hacia la imagen en señal de amparo y devoción, dejando momentos especialmente conmovedores que arrancaron aplausos y emoción entre los asistentes.

La Virgen también realizó una parada especial ante el Colegio de La Purísima, donde fue recibida con muestras de cariño por parte de los alumnos antes de continuar su recorrido hacia la Ermita.

Fachada engalanada

Sin duda, uno de los momentos más esperados del traslado se vivió en la plaza Obispo Benlloch, frente al Ayuntamiento de Torrent. La fachada principal del consistorio lucía completamente engalanada con los colores de la Real Senyera y con grandes pendones con la imagen de la Virgen colgando de sus balcones, ofreciendo una imagen solemne y espectacular.

Allí, los barreros protagonizaron una de las tradiciones más emocionantes de la noche al levantar en brazos a la Virgen y realizar las tradicionales vueltas en círculo frente a la multitud congregada en la plaza. Centenares de vecinos siguieron el momento entre aplausos, vítores y emoción mientras la patrona parecía mirar hacia todos los torrentinos presentes.

Falleras y Mayores y cortes de honor

Posteriormente, la Virgen se dirigió hacia la puerta del antiguo Ayuntamiento situada en la calle Ramón y Cajal, 7, donde desde los balcones institucionales se vivió otro de los momentos más especiales de la noche. Las Falleras Mayores de Torrent, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto a la Musa de la Música de la UMT, Carla Gallego, dedicaron sentidos versos y poesías a la patrona.

Junto a ellas se encontraba la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada también por las Cortes de Honor. Tras la lectura de las poesías, desde los balcones del consistorio se lanzó una espectacular lluvia de pétalos sobre la Virgen.

El castillo de fuegos artificiales. / A. T.

Llegada a la ermita

El traslado continuó después por la calle Ramón y Cajal entre continuos vítores a la Virgen de los Desamparados. Poco antes de la medianoche, la Virgen llegó finalmente a la Parroquia de San Luis Bertrán, donde fue recibida con un castillo de fuegos artificiales disparado por Hermanos Caballer, iluminando el cielo de Torrent y poniendo el broche de oro a la noche.

Ya en el interior de la ermita, los asistentes entonaron además el tradicional Himne de la Coronació, cerrando así uno de los actos más queridos y sentidos de las fiestas en honor a la Virgen de los Desamparados.

Besamanos

Las celebraciones concluyen hoy martes 12 de mayo con el tradicional besamanos a la Virgen en la Parroquia de San Luis Bertrán, uno de los actos más íntimos y emotivos para los devotos torrentinos. Desde primeras horas de la mañana y durante toda la jornada, centenares de personas pasarán ante la imagen de la imagen Peregrina para mostrar su cariño y devoción antes de la misa vespertina en sufragio por los cofrades difuntos, que pondrá el punto final a unas fiestas que, un año más, han vuelto a demostrar el arraigo de las tradiciones y la profunda fe mariana de Torrent.