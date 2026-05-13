Alfafar celebra el reconocimiento de la Generalitat a la tradición musical de las Orquestas y Rondallas de Pulso y Púa
La Orquesta Pulso y Púa Celia Giner de Alfafar es reconocida por su labor en la conservación y difusión de esta manifestación cultural valenciana declarada BIC.
El Ayuntamiento de Alfafar celebra el reconocimiento otorgado por la Generalitat Valenciana a la tradición musical de las Orquestas y Rondallas de Pulso y Púa, declarada oficialmente Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC).
Este importante reconocimiento pone en valor una manifestación cultural profundamente arraigada en la Comunitat Valenciana y destaca la labor de entidades y agrupaciones que, generación tras generación, han mantenido viva esta tradición musical.
Entre ellas, destaca la Orquesta Pulso y Púa Celia Giner de Alfafar, referente cultural y musical del municipio, cuya trayectoria ha contribuido de manera significativa a la conservación y difusión de este patrimonio artístico y tradicional.
Desde el Ayuntamiento de Alfafar queremos felicitar a todas las personas que forman parte de la Orquesta Pulso y Púa Celia Giner por este reconocimiento colectivo, fruto del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la cultura valenciana. Asimismo, agradecemos el trabajo realizado por la Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana en defensa y promoción de esta tradición musical.
La declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial supone un paso fundamental para garantizar la protección, difusión y continuidad de una expresión cultural que forma parte de nuestra identidad y de nuestras raíces.
Alfafar reafirma así su firme compromiso con la cultura, la música y la conservación de las tradiciones que forman parte de la historia, la identidad y el patrimonio vivo de nuestro municipio, apoyando siempre a las entidades que mantienen viva nuestra riqueza cultural.
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