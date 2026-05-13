Burjassot celebra el Día de las Familias con una exposición y nuevos proyectos inclusivos

El área de Educación del Ayuntamiento de Burjassot, coordinada por la Concejala Manuela Carrero, ha desarrollado diferentes acciones, desde el pasado 16 de abril, dentro del proyecto Burjaeduca, que pone en valor la labor educativa y quiere fomentar la implicación de toda la comunidad en el desarrollo formativo de niños, jóvenes y familias del municipio.

Apertura de la muestra

La siguiente actividad programada, en el marco del citado proyecto, es la celebración del Día Internacional de las Familias, que se conmemora el 15 de mayo. Adelantándose unos días a dicha celebración, concretamente la tarde de este miércoles, 13 de mayo, a las 18.00 horas, en la Casa de Cultura del municipio, se ha programado la apertura de la exposición Burjassot y las asociaciones de familia, además de la presentación del concurso de Caminos Escolares de Burjassot y del proyecto Burjassot: una ciudad más inclusiva.

Trabajo de las asociaciones de familias

La exposición quiere dar visibilidad al importante trabajo que desde hace años organizan y gestionan las asociaciones de familias que son parte de los centros educativos, tanto públicos como concertados, en los propios centros y cómo esto favorece la escolarización y desarrollo del alumnado.

Confección de un mural

Además, se realizará un mural colaborativo entre todas las AFA/AMPAS y familias que asistan a tal acto.

Una tarde de unión, de familia y de compañerismo en la que se pondrá de manifiesto la gran labor que desarrollan las propias familias en la educación de sus hijas e hijos.