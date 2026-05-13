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Burjassot refuerza su compromiso con la infancia y el derecho al juego tras encuentro con Francesco Tonucci

Francesco Tonucci y autoridades locales de Burjassot analizan estrategias para potenciar el juego libre infantil frente al impacto de los móviles

Reunión del alcalde de Burjassot, Rafa Garcia, con Tonucci, creador de la Ciudad de las niñas y los niños

Reunión del alcalde de Burjassot, Rafa Garcia, con Tonucci, creador de la Ciudad de las niñas y los niños / A. B. / LEV

Redacción Levante-EMV

Burjassot

El pasado miércoles 6 de mayo, el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Burjassot era testigo del encuentro que, el propio alcalde, Rafa García, junto a las concejalas de Educación y Derechos de la Infancia, Manuela Carrero y Yolanda Andrés, respectivamente, tenían con el pedagogo y dibujante Francesco Tonucci, creador de la Ciudad de las niñas y los niños.

Campaña Yo salgo a jugar

Tal como han señalado fuentes municipales, la reunión permitió analizar las estrategias que se están llevando a cabo en Burjassot en el marco de la campaña 'Yo salgo a jugar' a partir de la escucha de las niñas y niños pertenecientes al Consejo de las niñas y los niños del municipio para seguir favoreciendo el juego libre y autónomo como alternativa a los dispositivos móviles y su impacto en la salud física y mental de la infancia.

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Firme compromiso

Burjassot sigue firme en su compromiso con los principios y propuestas del proyecto de la Ciudad de las niñas y los niños y lleva la bandera del derecho al juego en su ejercicio y compromiso político, a la par que avanza en sus políticas de infancia y continúa transformando su ciudad ya que, una ciudad buena para la infancia, lo es para toda la ciudadanía.

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