Educación
Burjassot refuerza su compromiso con la infancia y el derecho al juego tras encuentro con Francesco Tonucci
Francesco Tonucci y autoridades locales de Burjassot analizan estrategias para potenciar el juego libre infantil frente al impacto de los móviles
El pasado miércoles 6 de mayo, el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Burjassot era testigo del encuentro que, el propio alcalde, Rafa García, junto a las concejalas de Educación y Derechos de la Infancia, Manuela Carrero y Yolanda Andrés, respectivamente, tenían con el pedagogo y dibujante Francesco Tonucci, creador de la Ciudad de las niñas y los niños.
Campaña Yo salgo a jugar
Tal como han señalado fuentes municipales, la reunión permitió analizar las estrategias que se están llevando a cabo en Burjassot en el marco de la campaña 'Yo salgo a jugar' a partir de la escucha de las niñas y niños pertenecientes al Consejo de las niñas y los niños del municipio para seguir favoreciendo el juego libre y autónomo como alternativa a los dispositivos móviles y su impacto en la salud física y mental de la infancia.
Firme compromiso
Burjassot sigue firme en su compromiso con los principios y propuestas del proyecto de la Ciudad de las niñas y los niños y lleva la bandera del derecho al juego en su ejercicio y compromiso político, a la par que avanza en sus políticas de infancia y continúa transformando su ciudad ya que, una ciudad buena para la infancia, lo es para toda la ciudadanía.
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