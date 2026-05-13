Comerciantes de Picassent piden la dimisión de la concejala de Comercio por falta de colaboración

La tensión entre el sector comercial de Picassent y el equipo de gobierno PSPV-Compromís ha llegado a su momento más álgido, después de que la Associació de Comerciants i Serveis de Picassent i Mercat haya enviado una carta dirigida a la alcaldesa Conxa García, pidiendo la dimisión de la concejala del área, Leticia Hernándis, por la falta de colaboración institucional , y la gestión de la concejalía de comercio de forma unilateral y carente de planificación. La alcaldesa del PSPV, tras una reunión con la responsable del área, ha decidido asumir las riendas de la situación y reconducir directamente las relaciones con los negocios locales. Así citará a la asociación para reunirse de manera urgente "para escucharles, para coordinar las acciones que están en marcha y planificar todas las campañas, eventos y medidas que se tienen que llevar a cabo en los próximos meses", señalan desde el consistorio.

No es la primera vez que Conxa García reconduce la relación con los comerciantes. La carta pidiendo la dimisión es la punta de un Iceberg de malestar que se arrastra desde hace tres años, cuando se nombró a Leticia Hernándis concejala de Comercio y se paralizó la colaboración institucional que hasta ahora siempre existía. Según el colectivo, que preside Vanessa Fortuny, las reuniones mantenidas durante la legislatura han sido "meramente informativas", dejando a los comerciantes sin la posibilidad de participar o consensuar las acciones para fortalecer el tejido local, como la campaña del Cheque o Bono comercial, que históricamente había funcionado muy bien. "El primer año, la campaña se organizó sin contar con los comercios ni con nuestra asociación. Tras las quejas trasladadas, la concejala nos pidió disculpas y aseguró que no volvería a pasar; no obstante, la realidad es que la situación ha continuado exactamente igual. El segundo año, directamente la campaña no se realizó alegando falta de tiempo y este año, desde nuestra asociación ofrecimos diferentes alternativas y soluciones para poder sacar adelante la campaña, pero la concejala continuó trabajando de manera unilateral, sin contar nuevamente con nosotros", señalan.

Sin cheque comercial

Esta postura, se debe, según la asociación, a la intención de la concejala de darle la campaña a Unió Gremial, a cuya directiva pertenece su marido. "Pero finalmente nos enteramos que este colectivo declinó la subvención por incompatibilidad". Episodio ocurrido en el último pleno cuando la concejala de Vox denunció que la Hernándis había caído en una incompatibilidad de su cargo, lo que obligo a retomar la votación y abstenerse. "El resultado final es que, un año más, Picassent se quedará sin esta campaña tan importante para el comercio local", lamentan.

Leticia, junto a Vicent de Compromís, y Fran, de Podem, tras el pacto. / L-EMV

La misma situación ocurrió con la Fira de la Tapa, donde lamenta que ni siquiera se les invitó pese a haber sido parte del impulso de esta campaña en los inicios. Pese a eso, el colectivo denuncia que, tras organizar el evento de forma unilateral y sin presupuesto suficiente, la concejala llegó a pedirles "favores" para conseguir grupos de música de forma gratuita. "Los comerciantes de Picassent necesitamos hechos y una gestión real que trabaje de verdad, no solo buenas palabras", sentencia el escrito.

Otro de los puntos en los que la concejala tampoco contó con la Asociación ha sido todo lo relacionado con el mercado municipal. "Las decisiones y actuaciones se han tomado sin la asociación de comerciantes ni de las personas directamente afectada".

El documento concluye con una petición de cambio de rumbo inmediata: "Después de tres años sin ser escuchados ni tenidos en cuenta, consideramos que solo nos queda pedir la intervención de la alcaldía en beneficio de la asociación como de los comerciantes de Picassent. Exigimos más respeto".