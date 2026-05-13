La Emtre celebra el Día Mundial del Reciclaje con actividades para concienciar sobre el uso de ecoparques

La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), la responsable del tratamiento de los residuos del contenedor gris, marrón y la red de ecoparques del área metropolitana de València, celebrará el Día Mundial del Reciclaje con una serie de actividades especiales de educación ambiental destinadas a concienciar sobre la importancia de usar los ecoparques para residuos como pequeños aparatos electrónicos, pilas y enseres. Empezarán este 14 de mayo con una campaña sensibilización en el mercado de Xirivella.

El equipo de EMTREduca participará en eventos específicos de los 45 municipios sobre reciclaje y acompañará a los ecomóviles con folletos informativos, láminas de residuos, cajas ciegas con residuos y una ruleta de separación selectiva.

“En este Día Mundial del Reciclaje, queremos recordar a la ciudadanía el impacto que tienen algunos residuos del hogar si no los depositamos en los ecoparques: pequeños electrodomésticos, móviles, cables y enseres deben ser depositados en nuestra red,” ha explicado el presidente de la EMTRE, Emilio J. Belencoso. “Además, usar el ecoparque no solo protege el medio ambiente: los ciudadanos registrados en la app EMTRE que lleven sus residuos a nuestras instalaciones podrán beneficiarse de un descuento en la tasa Tamer”.

Los ecoparques más usados: Paterna, Alboraia y València – Vara de Quart

La EMTRE también ha hecho balance del uso de sus 20 ecoparques fijos y sus 6 ecoparques móviles. En estas instalaciones, la ciudadanía del área metropolitana de València puede depositar los residuos que no tienen cabida en los contenedores viarios como, por ejemplo, electrodomésticos, aparatos electrónicos, restos de obras, enseres, pilas o radiografías, entre otros.

En 2025, el ecoparque de Paterna fue el más usado, con un total de 59.621 aportaciones de residuos. Le sigue el de Alboraia, con 48.474 entradas, y finalmente el de València – Vara de Quart, con 44.407 entradas de residuos. Los resultados del primer cuatrimestre de 2026 confirman esta tendencia: son las tres instalaciones fijas más utilizadas en lo que llevamos de año.

Escombros (47.767.145 kilos), maderas (8.040.035 kilos), voluminosos (4.135.122 kilos) y restos de poda (3.572.652 kilos) encabezan la lista de los residuos más depositados en 2025 en la red de ecoparques, debido a sus grandes dimensiones y peso. También destacan las pilas alcalinas, de las que se depositaron 426.149 unidades el año pasado, o las cápsulas de café metálicas, con un total de 379 toneladas aportadas por la ciudadanía del área metropolitana.

Actividades de EMTREduca: fomento de los ecoparques

El programa de educación ambiental EMTREduca, que cuenta con la financiación de la Generalitat Valenciana, ha preparado un programa especial con acciones para seguir fomentando el uso de la red metropolitana de ecoparques. Las acciones de esta semana son:

• 14 de mayo: Mercado Agroecológico de la UPV.

• 14 de mayo: Campaña sensibilización mercados Xirivella.

• 14 de mayo: campaña fomento del ecoparque móvil en Benetússer.

• 17 de mayo: feria comercio local Mislata.

• 17 de mayo: Día del Reciclaje de Foios.

• 18 de mayo: campaña ecoparque móvil.

• 20 de mayo: campaña ecoparque móvil.

La ciudadanía interesada en participar en las acciones de educación ambiental puede consultar los horarios e información ampliada en las redes sociales de la EMTRE (@emtre_amv).