La Generalitat cierra los puntos de escombros de la dana en Quart de Poblet y Catarroja tras gestionar 142.758 toneladas

La Generalitat Valenciana ha clausurado los puntos de acopio y gestión de residuos de la reconstrucción tras la riada habilitados en Quart de Poblet y Catarroja, dos de los municipios golpeados por la dana de 2024. En conjunto, estas instalaciones han permitido retirar y tratar 142.758 toneladas de escombros, voluminosos y residuos derivados de obras, con una inversión pública de 27,9 millones de euros.

La operación supone el cierre de una etapa clave en la recuperación ambiental y urbana de l’Horta Sud, donde la magnitud de los daños obligó a crear grandes zonas de transferencia para canalizar los restos generados por la emergencia primero y por la reconstrucción después.

En Quart de Poblet

En Quart de Poblet, la segunda fase de retirada ha supuesto la gestión de 34.758 toneladas de escombros, una cifra que cuadruplica la producción anual ordinaria de residuos del municipio, situada en torno a las 7.000 toneladas. La inversión destinada a esta actuación ha sido de 5,1 millones de euros.

En Catarroja

El caso de Catarroja ha sido aún más voluminoso: la Generalitat ha retirado 108.000 toneladas de restos de obras, diez veces más que los residuos generados habitualmente por el municipio en un año. La inversión en esta localidad asciende a 22,8 millones de euros.

Visita del comisionado

Durante la visita a los puntos clausurados, el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, defendió la intervención autonómica ante una tarea que, según señaló, superaba la capacidad ordinaria de los ayuntamientos. “Nos pusimos al servicio de los consistorios”, afirmó, en referencia al plan de retirada y tratamiento de residuos activado tras la acumulación de nuevos restos procedentes de las obras. Al acto han asistido también la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, y el concejal de Planificación Económica y Hacienda de Quart de Poblet, Ignacio Rabanaque, así como miembros de ambos consistorios.

Los materiales gestionados no se limitaban a cascotes. También incluían residuos voluminosos y elementos potencialmente peligrosos, como botes de pintura o disolventes utilizados en la reconstrucción, que requieren una recogida y tratamiento específicos para evitar impactos sobre el suelo, las aguas y el entorno urbano.

La clausura de estos puntos llega después de que Quart de Poblet y Catarroja acogieran dos de las grandes áreas de tratamiento de residuos de la dana. En la primera fase de emergencia, la Generalitat gestionó 305.306 toneladas en Quart de Poblet y 264.077 toneladas en Catarroja, dentro de un dispositivo global de más de 200 millones de euros.

Proyecto de parques inundables

La administración autonómica sitúa ahora la recuperación en una nueva fase: menos centrada en la retirada masiva de residuos y más orientada a completar obras pendientes y reforzar la protección frente a episodios meteorológicos extremos. En este contexto, Mérida volvió a reclamar al Gobierno central las infraestructuras hidráulicas pendientes y defendió el proyecto de parques inundables metropolitanos como complemento de seguridad ambiental.

Punto de escombros dana clausurado en Catarroja. / GVA / LEV

La dana del 29 de octubre de 2024 provocó graves inundaciones por el desbordamiento del barranco del Poyo a su paso por Catarroja y del barranco de la Saleta en Quart de Poblet. La Generalitat plantea ahora dos grandes corredores verdes vinculados a las cuencas del Poyo-Saleta y del Turia, con más de 72 kilómetros y 1.485 hectáreas capaces de actuar como zonas de laminación ante futuras avenidas.

Respecto a los parques inundables, la Generalitat tiene claro por dónde empezar a ejecutarlos: por el Pla de Quart, que ocupa la mitad del terreno del sistema de parques. Son 726,9 hectáreas las que ocupa este sector, uno de los 18 pero que ocupa la mitad de las 1.400 hectáreas del proyecto. Para hacerse una idea de la dimensión, esta zona, que se encuentra entre los municipios de Chiva, Riba-roja de Túria, Aldaia, Alaquàs y Torrent y que ocupa parte de terreno que pertenece a Quart de Poblet, equivale a más de mil campos de fútbol, a 6,5 veces todo el Jardín del Túria o a tres veces el barrio de Benimaclet.

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Con la retirada de los escombros, ambos municipios ganan espacio urbano y reducen un foco ambiental sensible. Pero el cierre de estos puntos también deja una advertencia: la reconstrucción no termina con limpiar los restos de la catástrofe, sino con preparar el territorio para que la próxima emergencia no vuelva a encontrarlo igual de vulnerable.