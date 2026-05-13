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Paterna adquiere una piscina cubierta para el barrio de Campamento por 925.000 euros

La nueva piscina cubierta, que se ubicará en un edificio ubicado en la calle Blasco Ibáñez recientemente adquirido por el Ayuntamiento contará con más salas para el deporte y se convertirá en la primera instalación deportiva pública de este barrio

Sagredo, en la piscina que ha adquirido en el barrio de Campamento.

Sagredo, en la piscina que ha adquirido en el barrio de Campamento. / Ayuntamiento de Paterna / LEV

Redacción Levante-EMV

El barrio de Campamento de Paterna tendrá una piscina cubierta municipal. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, después de que el ayuntamiento haya comprado unas instalaciones privadas que albergaban una piscina cubierta y que supondrá una inversión de 925.000 euros, dotando por primera vez a este barrio de una instalación deportiva municipal.

Tal y como ha destacado Sagredo "se trata de una noticia histórica para el barrio de Campamento, que a partir de ahora contará con un espacio público para el deporte, el ocio saludable y la convivencia vecinal” Además, el primer edil ha precisado que “tras la compra de este edificio, los técnicos del Ayuntamiento ya están trabajando en todas las tareas para abrir esta nueva instalación municipal con seguridad y adaptada a la nueva normativa de salubridad”.

Paterna compra una piscina en el barrio de Campamento.

Paterna compra una piscina en el barrio de Campamento. / Ayuntamiento de Paterna / LEV

Y es que tal y como ha explicado el primer edil “esta infraestructura, que anteriormente fue una escuela infantil privada, contará además de la piscina con otras salas para la práctica deportiva aumentando así la oferta deportiva que ofrecemos desde el ayuntamiento”.

La piscina se encuentra en pleno centro del barrio, en la calle Blasco Ibáñez, muy accesible a todos sus residentes, y supone un paso más del modelo de ciudad que está diseñando el Ejecutivo socialista para dotar de servicios e instalaciones deportivas a todos los barrios de Paterna.

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"Con esta actuación, seguimos avanzando en nuestro compromiso de acercar los servicios públicos a todos los barrios de la ciudad y de invertir en mejorar la calidad de vida de los paterneros y paterneras, vivan donde vivan", ha subrayado Sagredo.

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