Una vecina de Silla descubre medio kilo de hachís en un envío de Vinted y alerta a la Policía Local

La Policía Local de Silla ha intervenido un total de 503 gramos de una sustancia que podría tratarse de hachís de gran pureza, localizada en el interior de un paquete enviado a través de una plataforma de compraventa entre particulares.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 12 de mayo, cuando una vecina del municipio acudió a un locutorio situado en el centro de Silla para recoger un paquete procedente de Toledo. La ciudadana había adquirido un vestido a través de la aplicación Vinted y, al abrir el envío, descubrió que junto a la prenda había cinco paquetes envasados al vacío con la inscripción “Lemon Mandarin”, que desprendían un fuerte olor.

Ante la sospecha del contenido, la mujer alertó inmediatamente a la Policía Local. Los agentes desplazados al lugar realizaron las comprobaciones oportunas y determinaron que la sustancia (con un peso total de 503 gramos) podría ser hachís de gran pureza.

El material intervenido fue trasladado posteriormente a las fuerzas y cuerpo de seguridad del estado competente para continuar con las pesquisas e investigación pertinente.

La actuación ha llamado especialmente la atención por la elevada pureza y cantidad de la droga intervenida, así como por el singular método empleado para su transporte, ocultándola en un envío aparentemente ordinario vinculado a una compra de ropa de segunda mano.